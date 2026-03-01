Cobolli da urlo, trionfo all'Atp 500 di Acapulco: battuto Tiafoe in finale e nuovo best ranking

Trionfo Cobolli in Messico, è il nuovo numero 15 del mondo

Cobolli arrivava in Messico come numero 20 del ranking e quinto favorito del seeding, raggiungendo la finale e battendo lo statunitense Frances Tiafoe in due set (7-6(4), 6-4), in due ore e 9 minuti di partita. Per il giovane azzurro è il terzo titolo in carriera, che lo lancia verso il suo nuovo best ranking: dal prossimo lunedì sarà il nuovo numero 15 del mondo. “Da bambino sognavo questo momento - le parole di Cobolli durante la premiazione -. Questo tipo di torneo, giocare sul campo centrale con il pubblico che fa il tifo per me. Sono molto orgoglioso, non solo per me, ma anche per le persone che lavorano per me: mio padre, la mia famiglia, il resto del mio team. Mi hanno aiutato molto. Penso di meritarmelo per come lavoro fuori dal campo. Dopo le sconfitte, mi alleno di nuovo sul campo e voglio solo dire che sono molto orgoglioso di me stesso. È stata una grande partita oggi, penso che sia stata la migliore del torneo per me. Non avevo mai vinto contro Frances prima d'oggi, quindi sono davvero felice”.