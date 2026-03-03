Sinner torna a Indian Wells: ecco il tabellone. Quando può affrontare Alcaraz e Djokovic, la risposta alla crisi

Le delusioni di Melbourne e Doha. L'assenza da Milano-Cortina, Sanremo e pure la Fashion Week. I social ridotti all'osso, tanto per capirci: Sinner non fa un post su Instagram dal 20 febbraio, nello stesso periodo Alcaraz ne ha fatti 5. Jannik si è chiuso: lavoro, lavoro e lavoro per rimettere a posto le cose che non hanno funzionato in questo inizio di 2026. Si riparte da Indian Wells, nella notte è stato sorteggiato il tabellone. Sinner, che lo scorso anno non ha partecipato visto che era sospeso per il caso Clostebol, è il numero 2 si trova nella parte passa del tabellone. L'azzurro aspetta al secondo turno James Duckworth o un qualificato . Al terzo uno tra Tomas Martin Etcheverry, Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas. Nello stesso ottavo di Sinner ci sono Karen Khachanov e Tommy Paul. Negli eventuali quarti potrebbe trovare Ben Shelton e Jakub Mensik. In semifinale niente Djokovic ma Zverev o possibile derby italiano con Musetti. In finale? Ovviamente potrebbe incontrare Alcaraz.