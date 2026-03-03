Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 3 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner torna a Indian Wells: ecco il tabellone. Quando può affrontare Alcaraz e Djokovic, la risposta alla crisi

Jannik dopo le delusioni di Melbourne e Doha cerca il riscatto: tutte le news e il possibile derby con Musetti
2 min

Le delusioni di Melbourne e Doha. L'assenza da Milano-Cortina, Sanremo e pure la Fashion Week. I social ridotti all'osso, tanto per capirci: Sinner non fa un post su Instagram dal 20 febbraio, nello stesso periodo Alcaraz ne ha fatti 5. Jannik si è chiuso: lavoro, lavoro e lavoro per rimettere a posto le cose che non hanno funzionato in questo inizio di 2026. Si riparte da Indian Wells, nella notte è stato sorteggiato il tabellone. Sinner, che lo scorso anno non ha partecipato visto che era sospeso per il caso Clostebol, è il numero 2 si trova nella parte passa del tabellone. L'azzurro aspetta al secondo turno James Duckworth o un qualificato . Al terzo uno tra Tomas Martin Etcheverry, Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas. Nello stesso ottavo di Sinner ci sono Karen Khachanov e Tommy Paul. Negli eventuali quarti potrebbe trovare Ben Shelton e Jakub Mensik. In semifinale niente Djokovic ma Zverev o possibile derby italiano con Musetti. In finale? Ovviamente potrebbe incontrare Alcaraz.

Tabellone Indian Wells, i sorteggi degli italiani

Per quanto riguarda gli altri italiani: Berrettini - raggiunto in California dalla fidanzata - affronterà Mannarino e per poi incrociare Zverev al secondo turno. Musetti debutterà con Marton Fucsovics o un qualificato all'esordio, per poi trovare in Arthur Fils. Per Cobolli e Darderi ci sono invece Miomir Kecmanovic e un qualificato.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Indian Wells, Sinner si allena con BergsSinner ignorato, la sorprendente scelta di Faria

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS