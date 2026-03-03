Sorteggio Indian Wells: ecco il possibile cammino, non semplice, di Jasmine Paolini

Le qualificazioni per Indian Wells stanno per volgere al termine e dopo il sorteggio del singolare maschile , è il momento del main draw anche per il singolare femminile, che vede Jasmine Paolini come unica italiana presente tra le teste di serie. La toscana numero 7 al mondo , infatti, partirà direttamente dal secondo turno del WTA 1000 californiano, sperando di andare oltre gli ottavi di questo torneo, che fino ad ora non ha mai superato.

Indian Wells: sul cammino della Paolini potrebbe esserci subito la Sabalenka

La Paolini, 7ª testa di serie del torneo californiano, incontrerà, al secondo turno, una tra l'austriaca Anastasia Potapova o una qualificata. Subito dopo, potrebbe incontrare già una testa di serie, la numero 30, la cinese Xinyu Wang. Dal suo lato del tabellone le insidie sono numerose, infatti stando al main draw dal lato di Jasmine Paolini, ci sono anche la numero 1 del ranking, Aryna Sabalenka, e poi Ekaterina Alexandrova e Coco Gauff, rispettivamente numero 11 e numero 4 al mondo. Paolini fino ad ora ha partecipato 5 volte all' Indian Wells, arrivando agli ottavi solo in due occasioni, nel 2024 e nel 2025.