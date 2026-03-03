Rune e il disperato appello della mamma: "Furiosi con il nostro governo, vogliamo andare via da Doha ma..."

Mentre l'Atp continua a monitorare l'evolversi della situazione dei giocatori coinvolti dal blocco aereo in Medio Oriente dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran, arrivano alcuni aggiornamenti importanti direttamente dai giocatori interessati. Daniil Medvedev e Andrey Rublev restano al momento a Dubai e ancora non sanno se potranno partecipare o meno al torneo di Indian Wells, mentre Holger Rune , che si trovava a Doha dove sta affrontando il periodo di riabilitazione presso l'Ospedale Ortopedico e di Medicina dello Sport Aspetar, starebbe cercando di tornare nel proprio Paese d'origine, la Danimarca, senza successo.

Rune, l'appello della madre Aneke

Della situazione nelle ultime ore ha parlato anche la madre di Holger, Aneke, criticando il governo danese: "Vogliamo andarcene. Ma non abbiamo ancora ricevuto notizie dalla Danimarca. È una situazione deludente. O siamo completamente paralizzati nel nostro Paese, o sono semplicemente arrabbiati con i loro cittadini. Credo sia la seconda ipotesi. Che diavolo stiamo facendo? Il mio è un appello enorme alla Danimarca. Penso che il nostro governo debba avere un problema, perché possono uccidere i visoni in 24 ore, introdurre divieti e trovare tasse altrettanto velocemente, ma non riescono a dimostrare la loro creatività quando si tratta di far tornare a casa i cittadini danesi. Perché non ci contattano e ci chiedono dove siamo? O ci danno un numero da chiamare 24 ore su 24, 7 giorni su 7? O ci offrono assistenza per l'alloggio o qualcosa del genere?".