Aryna Sabalenka, svelato il costo sbalorditivo dell'anello di fidanzamento da 12 carati

Fiori d'arancio in vista per Aryna Sabalenka . La numero uno del tennis mondiale ha ricevuto una proposta di matrimonio a sorpresa dal compagno Georgios Frangulis . L'imprenditore brasiliano si è inginocchiato davanti a lei con un anello di straordinario valore. Il gioiello, realizzato su misura, è un diamante ovale da oltre 12 carati incastonato in platino e impreziosito da piccoli smeraldi , la pietra preferita della tennista.

Quanto costa l'anello di fidanzamento di Aryna Sabalenka

A disegnarlo è stata Isabela Grutman, fondatrice del marchio ISA Grutman Jewelry, che ha lavorato per mesi con Frangulis per creare un pezzo unico. Secondo le stime del settore, l’anello potrebbe valere tra i 500 mila e gli 800 mila dollari (465.000–744.000 euro). La forma ovale, spiegano gli esperti, è tra le più richieste negli ultimi anni perché, grazie alla sua silhouette allungata, fa apparire la pietra ancora più grande rispetto al peso in carati. La scena della proposta è stata curata nei minimi dettagli. Frangulis ha organizzato un momento romantico all’aperto, accanto a una piscina illuminata da candele e decorata con grandi bouquet di fiori. Sabalenka, visibilmente sorpresa, non è riuscita a trattenere l’emozione: nel video pubblicato su Instagram si vede la tennista portarsi la mano alla bocca, asciugarsi le lacrime e poi abbracciare il compagno.

La proposta di matrimonio durante Indian Wells

La notizia è arrivata mentre la Sabalenka si trova negli Stati Uniti per disputare il torneo di Indian Wells in California. In poche ore il video ha fatto il giro dei social, attirando messaggi di congratulazioni da molti protagonisti dello sport. Tra i primi a commentare ci sono stati Novak Djokovic e la moglie Jelena, insieme ad altre figure del mondo dello spettacolo e del tennis. La relazione tra Sabalenka e Frangulis dura da diversi mesi. L’imprenditore è fondatore del marchio di superfood Oakberry e grande appassionato di motori, con un passato nelle competizioni della Porsche 911 GT3 Cup in Brasile.