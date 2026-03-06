Corriere dello Sport.it
Berrettini senza filtri prima della sfida con Zverev: "Conosco quel tipo di paura"

Il tennista romano è pronto a misurarsi stasera contro un grande avversario: tutti i dettagli
2 min
TagsBerrettini

Senza filtri. A modo suo. Berrettini, dopo aver battuto Mannarino e anche i crampi, è atteso stasera dalla sfida contro Zverev, valida per il secondo turno a Indian Wells. Sarà il loro ottavo scontro diretto in carriera. Il tedesco è in vantaggio 4-3 ma Berrettini ha vinto gli ultimi due incontri. Il tennista romano, quindi, è pronto a riassaporare il gusto delle grandi battaglie di fronte al numero 4 al mondo. 

Indian Wells, il pensiero di Berrettini 

"Bisogna accettare le difficoltà e godersi il processo che ti porta in campo. Ho bisogno di quel tipo di paura, di quella tensione che deve esserci per rendere al meglio" , ha detto Berrettini alla vigilia della partita con il tedesco a SuperTennis. Poi ha parlato della collaborazione con Thomas Enqvist: "Ricordo la sua energia. Quando ero da solo a Boston la prima volta che sono andato lì, il mio preparatore atletico arrivò il giorno della partita, quindi praticamente mi sono preparato con Thomas, che ama il tennis e lavorare con i giocatori. Pensai: ‘Chissà, magari in futuro potremo lavorare insieme’. È successo, ne sono davvero felice".  

 

  

 

 

Sinner anche in doppio:Berrettini-Zverev in tv

