Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 8 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Paolini-Tomljanovic, terzo turno Wta 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo il successo all'esordio contro Potapova, la tennista azzurra mette nel mirino gli ottavi: quello che c'è da sapere sul match con l'australiana
3 min
TagsJasmine Paolinimasters 1000 indian wells

Jasmine Paolini torna in campo in California per il match di terzo turno contro Ajla Tomljanovic, valido per il WTA 1000 di Indian Wells. Reduce dalla semifinale a Merida, che aveva compensato solo in parte le deludenti sconfitte all'esordio nei primi due 'Mille' stagionali in Medio Oriente (Doha e Dubai), l'azzurra ha esordito negli States con un successo ai danni dell'austriaca (ma nata in Russia) Anastasia Potapova e trova ora sulla sua strada la giocatrice australiana, numero 85 del ranking. Secondo i bookmakers sarà Paolini a scendere in campo con i favori del pronostico: in palio un posto negli ottavi contro la vincente del match Gibson-Tauson.

Paolini-Tomljanovic, quando si gioca

La sfida tra Paolini e Tomljanovic, valida per il terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells, è in programma per oggi domenica 8 marzo sullo Stadium 3 come secondo match dalle 19.00. Il match di Jasmine comincerà al termine della sfida tra Cirstea e Noskova.

I precedenti tra Paolini e Tomljanovic

Jasmine ha vinto l'unico confronto, per 6-3 6-3, andato in scena nel 2025 sulla terra rossa del Roland Garros.

Dove vedere la partita in tv

La sfida di Jasmine Paolini sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento per il WTA 1000 di Indian Wells. Sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

WTA 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITRICE – $ 1.151.380 (1000 punti)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Denuncia shock di un’altra tennista minacciata di morteLe 10 atlete più pagate al mondo: solo due non sono tenniste!

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS