Paolini-Tomljanovic, terzo turno Wta 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini torna in campo in California per il match di terzo turno contro Ajla Tomljanovic , valido per il WTA 1000 di Indian Wells . Reduce dalla semifinale a Merida , che aveva compensato solo in parte le deludenti sconfitte all'esordio nei primi due 'Mille' stagionali in Medio Oriente (Doha e Dubai), l'azzurra ha esordito negli States con un successo ai danni dell'austriaca (ma nata in Russia) Anastasia Potapova e trova ora sulla sua strada la giocatrice australiana, numero 85 del ranking. Secondo i bookmakers sarà Paolini a scendere in campo con i favori del pronostico: in palio un posto negli ottavi contro la vincente del match Gibson-Tauson .

Paolini-Tomljanovic, quando si gioca

La sfida tra Paolini e Tomljanovic, valida per il terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells, è in programma per oggi domenica 8 marzo sullo Stadium 3 come secondo match dalle 19.00. Il match di Jasmine comincerà al termine della sfida tra Cirstea e Noskova.

I precedenti tra Paolini e Tomljanovic

Jasmine ha vinto l'unico confronto, per 6-3 6-3, andato in scena nel 2025 sulla terra rossa del Roland Garros.

Dove vedere la partita in tv

La sfida di Jasmine Paolini sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento per il WTA 1000 di Indian Wells. Sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

WTA 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITRICE – $ 1.151.380 (1000 punti)