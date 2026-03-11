Dalle Olimpiadi Milano-Cortina alla bufera sui social per aver disturbato Sinner. Nick Novak non ci sta: “Non ero io...”

Nick Novak accanto al molestatore: "Non ero io..."

Nell’inquadratura, accanto al molestatore, c’era Nick Novak, che ha partecipato alle Olimpiadi Milano-Cortina con la Repubblica Ceca nella disciplina sci freestyle. In molti hanno cominciato a scrivergli messaggi, e lui ha dovuto spiegare con delle storie su Instagram e alcuni post su X che il molestatore non era lui, ma la persona che gli stava seduta accanto. “Annuncio pubblico, NON stavo importunando Sinner, era il ragazzo accanto a me. Lo giuro! Sono un tifoso di Sinner!”, ha scritto Nicholas. Il messaggio però non è servito a placare l’ira dei tifosi del numero due al mondo che gli hanno contestato il fatto che lui ridesse in faccia a Jannik in quel momento, invece di dire al disturbatore di finirla. “Era quel tizio alla mia destra - ha provato a giustificarsi Novak -. Non smetteva di infastidire Sinner ogni volta che c'era silenzio. Lo ha fatto anche un paio di volte dopo essere stato affrontato".

Novak e il racconto di cosa è successo

Poi Novak ha aggiunto alcuni dettagli: "Il tizio vestito di nero con i capelli lunghi continuava a molestare Sinner ogni volta che si trovava proprio vicino a lui. Lo provocava ogni volta che si faceva silenzio. Gli urlava e gli chiedeva perché avesse perso il doppio il giorno prima, poi lo provocava ogni volta che commetteva un errore. E ha continuato a parlare anche dopo essere stato affrontato. Ero stressato". Il fenomeno dei disturbatori nel tennis purtroppo è sempre più frequente e spesso è legato al mondo delle scommesse. Per fortuna Jannik non si è fatto distrarre troppo ed è riuscito a portare a casa il match con Fonseca.