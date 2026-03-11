Dalle Olimpiadi Milano-Cortina alla bufera sui social per aver disturbato Sinner. Nick Novak non ci sta: “Non ero io...”
Jannik Sinner ha litigato con uno spettatore durante il match contro Joao Fonseca agli ottavi di finale di Indian Wells. Ci vuole veramente tanto impegno per far saltare i nervi al numero due al mondo, che ha fatto della tranquillità una delle sue qualità migliori. Le telecamere hanno inquadrato la scena di Sinner che accusava il tifoso di disturbarlo durante il match, poi è sceso in campo anche il giudice di sedia per cercare di risolvere la situazione.
Nick Novak accanto al molestatore: "Non ero io..."
Nell’inquadratura, accanto al molestatore, c’era Nick Novak, che ha partecipato alle Olimpiadi Milano-Cortina con la Repubblica Ceca nella disciplina sci freestyle. In molti hanno cominciato a scrivergli messaggi, e lui ha dovuto spiegare con delle storie su Instagram e alcuni post su X che il molestatore non era lui, ma la persona che gli stava seduta accanto. “Annuncio pubblico, NON stavo importunando Sinner, era il ragazzo accanto a me. Lo giuro! Sono un tifoso di Sinner!”, ha scritto Nicholas. Il messaggio però non è servito a placare l’ira dei tifosi del numero due al mondo che gli hanno contestato il fatto che lui ridesse in faccia a Jannik in quel momento, invece di dire al disturbatore di finirla. “Era quel tizio alla mia destra - ha provato a giustificarsi Novak -. Non smetteva di infastidire Sinner ogni volta che c'era silenzio. Lo ha fatto anche un paio di volte dopo essere stato affrontato".
Novak e il racconto di cosa è successo
Poi Novak ha aggiunto alcuni dettagli: "Il tizio vestito di nero con i capelli lunghi continuava a molestare Sinner ogni volta che si trovava proprio vicino a lui. Lo provocava ogni volta che si faceva silenzio. Gli urlava e gli chiedeva perché avesse perso il doppio il giorno prima, poi lo provocava ogni volta che commetteva un errore. E ha continuato a parlare anche dopo essere stato affrontato. Ero stressato". Il fenomeno dei disturbatori nel tennis purtroppo è sempre più frequente e spesso è legato al mondo delle scommesse. Per fortuna Jannik non si è fatto distrarre troppo ed è riuscito a portare a casa il match con Fonseca.