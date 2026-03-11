Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Un tifoso lo disturba, Sinner si infuria e reagisce così contro Fonseca

Un tifoso lo disturba, Sinner si infuria e reagisce così contro Fonseca

L'azzurro, in genere molto compassato, a Indian Wells non gradisce il tifo contro in alcuni momenti chiave
1 min
Per far infuriare Jannik Sinner ce ne vuole. Durante la partita contro Fonseca, con tanto tifo sempre contro, il solitamente compassato campione azzurro, che vola sempre alto rispetto a queste cose, ha discusso con un tifoso che lo stava disturbando nei momenti chiave del match. È intervenuto il giudice, è ritornata la calma, Sinner ha ripreso a giocare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Sinner contro FonsecaL'articolo dalla Spagna sul momento di Alcaraz: "È il terrore..."

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS