mercoledì 11 marzo 2026
Non iniziato3/11/2026, ore 1:00:
Joao Fonseca Ranking: 35
0
0
Jannik Sinner Ranking: 2

Sinner-Fonseca diretta Indian Wells, segui live gli ottavi di finale tennis oggi

Il numero due al mondo affronta il brasiliano: la cronaca in tempo reale
Chiara Zucchelli
2 min
Aggiorna

Da una parte il numero due al mondo, a lungo numero uno. Dall'altra l'astro nascente del tennis mondiale. A Indian Wells è tempo di ottavi di finale: Jannik Sinner contro Joao Fonseca. Una sfida interessante, forse il primo vero banco di prova importante per l'azzurro dopo la delusione di Doha. Di seguito, dal prepartita alle dichiarazioni finali, la cronaca in tempo reale.

1:52

Fonseca, tutto sull'avversario di Sinner

Brasiliano, 19 anni, considerato un astro nascente del tennis mondiale: tutto quello che c'è da sapere su Joao Fonseca

 

1:51

Sinner ottavi Indian Wells, cosa ha detto Fonseca prima del match

"Jannik è un giocatore enorme, per me è un privilegio poter giocare queste partite. Capirò a che punto sono, ma mi godrò ogni momento": così Fonseca in conferenza stampa prima di incontrare Sinner

1:36

Fonseca a caccia di un risultato storico contro Sinner

Sinner è ovviamente favorito su Fonseca ma il brasiliano va a caccia di un risultato storico: vincendo sarebbe il primo brasiliano a ottenere una vittoria contro uno dei primi due al mondo su cemento da quando Kuerten sconfisse il numero 2 Safin agli US Open del 2002

1:29

Sinner-Fonseca, alle 2 si gioca

Alle 2 ora italiana, le 18 a Indian Wells, via agli ottavi di finale tra Sinner e Fonseca

Indian Wells, Stati Uniti

 

