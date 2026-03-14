Sinner, finale Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per la prima volta nella sua carriera, Jannik Sinner approda all'ultimo atto del Masters 1000 di Indian Wells . Per l'azzurro è arrivata in semifinale la vittoria contro Alexander Zverev con il punteggio di 6-2 6-4, la sesta consecutiva negli incroci contro il tennista tedesco. Jannik ha così conquistato anche la prima finale della sua stagione, dove attende ora il vincitore della sfida tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev .

Sinner in finale, quando si gioca

La sfida tra Sinner e il vincitore del match tra Alcaraz e Medvedev, valida per la finale del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma per domenica 15 marzo sullo Stadium 1 non prima delle ore 22:00.

Dove vedere la partita in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. Sarà anche disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)