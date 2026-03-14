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Non iniziato3/14/2026, ore 8:30:
Alexander Zverev Ranking: 4
0
0
Jannik Sinner Ranking: 2

Sinner diretta Indian Wells: segui la semifinale contro Zverev. Tennis oggi LIVE

L'azzurro, numero due del mondo, sfida il tedesco sul cemento del Masters 1000 statunitense: in palio la qualificazione alla finale. Aggiornamenti in tempo reale
4 min
TagsIndian Wells 2026sinnerZverev
Aggiorna

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Jannik Sinner a caccia della finale sul cemento del Masters 1000 di Indian Wells. Dopo il successo ai danni dello statunitense 'padrone di casa' Learner Tien (travolto con un netto 6-1, 6-2), seguita a quella più sofferta ottenuta agli ottavi contro il brasiliano Joao Fonseca (7-6, 7-6 con tanto di discussione con due tifosi in tribuna), per il numero 2 del mondo c'è ora da superare l'ostacolo rappresentato dal tedesco Alexander Zverev (n.4 Atp), suo avversario oggi (14 marzo, ore 21:30 italiane) in semifinale (la terza in carriera per l'azzurro in questo torneo) e reduce dall'agevole vittoria conquistata contro Arthur Fils: chi passa troverà in finale il vincente della sfida tra il numero uno del mondo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev (n.11 Atp). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

 

20:08

Tra l'azzurro e il tedesco 10 precedenti: il bilancio

Sono 10 i precedenti tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, con un bilancio di 6-4 in favore dell'azzurro. Dopo aver vinto in quattro set (6-3, 6-3, 4-6, 6-3) nel primo incrocio agli ottavi del Roland Garros 2020, l'attuale numero 2 del mondo ha in seguito perso quattro partite di fila. Il tedesco si è infatti imposto sempre nel 2020 a Colonia (7-6, 6-3 in semifinale), poi nel 2021 negli ottavi degli Us Open (6-4, 6-4, 7-6), nel 2022 ai quarti del Masters 1000 di Monte-Carlo (5-7, 6-3, 7-6) e infine nel 2023 di nuovo negli ottavi degli Us Open (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3). Da allora in poi solo successi (cinque consecutive), per Sinner che nel 2024 ha vinto in semifinale nel Masters 1000 di Cincinnati (7-6, 5-7, 7-6) e poi quattro volte nel 2025: in finale agli Australian Open (6-3, 7-6, 6-3), in finale a Vienna (3-6, 6-3, 7-5), in semifinale al Masters 1000 di Parigi (6-0, 6-1) e nel Round Robin delle Atp Finals a Torino (6-4, 6-3).

20:00

Indian Wells, Sinner-Zverev: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, semifinale del Masters 1000 di Indian Wells è in programma oggi sul cemento dello Stadium 1 (sabato 14 marzo, ore 21:30 italiane) sarà trasmessa in diretta tv e sarà visibile anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Indian Wells - Stati Uniti

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

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