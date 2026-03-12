Sinner-Tien diretta Indian Wells: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVE
Jannik Sinner sfida Learner Tien: in palio un posto nelle semifinali del torneo Atp di Indian Wells. Il tennista altoatesino, reduce dal successo contro Fonseca in due set, affronta lo statunitense, che nel turno precedente ha battuto Davidovich Fokina al tie break del terzo set. Segui la cronaca testuale della sfida...
21:55
+++ Sinner vince il primo set 6-1 +++
Jannik Sinner chiude il game e il primo set (in mezz'ora), che termina con il punteggio di 6-1. Nell'ultimo gioco, l'azzurro mette a segno due ace.
21:53
Secondo break per Sinner, che si porta sul 5-1
Tien parte forte, poi si perde e commette un paio di errori. Lo statunitense annulla con un servizio vincente una palla break, poi si riporta in vantaggio accompagnando a rete un servizio; Sinner pareggia grazie ad un dritto potente da fondo campo, e si procura un'altra palla del 5-1, che riesce a sfruttare, grazie ad un errore di Tien, che prova una smorzata a rete, sbagliando la misura del tiro.
21:47
Sinner vola sul 4-1
Game ben gestito da Sinner, che parte con un ace (il quarto) e che chiude concedendo un solo punto a Tien: 4-1 per l'azzurro.
21:44
Tien mantiene il servizio: 3-1
Tien vola sul 30-0, poi sbaglia nettamente un passante da fondo campo. Lo statunitense guadagna due palle per l'1-3 grazie al servizio e poi chiude con un ace.
21:40
Sinner consolida il break di vantaggio: 3-0
Ancora una volta nel momento più complicato (sul 15-30), Sinner si affida al servizio e con un ace pareggia: poi si riporta avanti annullando una palla corta di Tien e chiudendo il punto a rete; sul 40-30, l'azzurro riesce a portare a casa il punto che gli consente di consolidare il break di vantaggio.
21:35
Sinner strappa il servizio a Tien: 2-0
Tien parte con un ace e un doppio fallo; Sinner cicca un dritto, poi Tien porta a casa un punto al termine di uno scambio bellissimo, che l'azzurro chiude mandando in rete un passante: sul 40-15 lo statunitense commette un errore con il dritto e sbaglia una volèe sottomisura, portando il game ai vantaggi. Sinner annulla la palla del possibile 1-1, poi si procura un break point grazie ad un gran dritto da fondo campo: Tien si innervosisce e commette il secondo doppio fallo, regalando il break a Sinner.
21:29
Sinner parte forte con il servizio: 1-0
Primo punto per Sinner, che sfrutta un errore di Tien da fondo campo; l'azzurro (in difficoltà dopo i cambi di ritmo dello statunitense) manda in rete un passante (15-15), poi si riporta avanti con un ace e allunga grazie ad una risposta sbagliata di Tien. Sul 40-15 Tien mette a segno un gran dritto, poi pareggia grazie ad una serie di colpi da fondo campo che disorientano Sinner. Ai vantaggi l'azzurro si affida alla battuta: con un servizio vincente ed un ace, Sinner chiude il game.
21:24
Si parte: al servizio Sinner
Inizia la sfida tra Sinner e Tien: al servizio il tennista italiano.
21:14
Entrano in campo Sinner e Tien
Jannik Sinner e Learner Tien entrano sul campo centrale: a breve il riscaldamento dei due tennisti.
21:04
Sabalenka batte Mboko, ora Sinner-Tien
Si è chiusa la sfida tra la Sabalenka e la canadese Viktoria Mboko: ora toccherà a Sinner sfidare Tien.
20:58
Sinner-Tien, l'avversario in semifinale
Chi passerà il turno tra Jannik Sinner e Learner Tien affronterà in semifinale Sascha Zverev che ha battuto nettamente (6-2, 6-3) il francese Arthur Fils.
20:49
Sinner-Tien tra poco in campo
Jannik Sinner e Learner Tien scenderanno in campo sul centrale al termine della sfida tra Aryna Sabalenka e la canadese Victoria Mboko: la bielorussa è avanti 7-6, 4-3 (un break a favore).
20:37
Tien, le parole su Sinner
20:22
Tutto su Tien: l'avversario di Sinner
20:10
Sinner-Tien, i precedenti
C'è un solo precedente tra Jannik Sinner e Tien, che risale alla finale del China Open di Pechino, disputata il 1 ottobre 2025. Il tennista azzurro si impose in due set: 6-2, 6-2.
19:59
Il dettaglio sulla scarpa di Sinner
19:45
Tutto sulla sfida Sinner-Tien
