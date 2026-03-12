Sinner-Tien diretta Indian Wells: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVE

Jannik Sinner chiude il game e il primo set (in mezz'ora), che termina con il punteggio di 6-1. Nell'ultimo gioco, l'azzurro mette a segno due ace.

21:53

Secondo break per Sinner, che si porta sul 5-1

Tien parte forte, poi si perde e commette un paio di errori. Lo statunitense annulla con un servizio vincente una palla break, poi si riporta in vantaggio accompagnando a rete un servizio; Sinner pareggia grazie ad un dritto potente da fondo campo, e si procura un'altra palla del 5-1, che riesce a sfruttare, grazie ad un errore di Tien, che prova una smorzata a rete, sbagliando la misura del tiro.

21:47

Sinner vola sul 4-1

Game ben gestito da Sinner, che parte con un ace (il quarto) e che chiude concedendo un solo punto a Tien: 4-1 per l'azzurro.

21:44

Tien mantiene il servizio: 3-1

Tien vola sul 30-0, poi sbaglia nettamente un passante da fondo campo. Lo statunitense guadagna due palle per l'1-3 grazie al servizio e poi chiude con un ace.

21:40

Sinner consolida il break di vantaggio: 3-0

Ancora una volta nel momento più complicato (sul 15-30), Sinner si affida al servizio e con un ace pareggia: poi si riporta avanti annullando una palla corta di Tien e chiudendo il punto a rete; sul 40-30, l'azzurro riesce a portare a casa il punto che gli consente di consolidare il break di vantaggio.

21:35

Sinner strappa il servizio a Tien: 2-0

Tien parte con un ace e un doppio fallo; Sinner cicca un dritto, poi Tien porta a casa un punto al termine di uno scambio bellissimo, che l'azzurro chiude mandando in rete un passante: sul 40-15 lo statunitense commette un errore con il dritto e sbaglia una volèe sottomisura, portando il game ai vantaggi. Sinner annulla la palla del possibile 1-1, poi si procura un break point grazie ad un gran dritto da fondo campo: Tien si innervosisce e commette il secondo doppio fallo, regalando il break a Sinner.

21:29

Sinner parte forte con il servizio: 1-0

Primo punto per Sinner, che sfrutta un errore di Tien da fondo campo; l'azzurro (in difficoltà dopo i cambi di ritmo dello statunitense) manda in rete un passante (15-15), poi si riporta avanti con un ace e allunga grazie ad una risposta sbagliata di Tien. Sul 40-15 Tien mette a segno un gran dritto, poi pareggia grazie ad una serie di colpi da fondo campo che disorientano Sinner. Ai vantaggi l'azzurro si affida alla battuta: con un servizio vincente ed un ace, Sinner chiude il game.

21:24

Si parte: al servizio Sinner

Inizia la sfida tra Sinner e Tien: al servizio il tennista italiano.

21:14

Entrano in campo Sinner e Tien

Jannik Sinner e Learner Tien entrano sul campo centrale: a breve il riscaldamento dei due tennisti.

21:04

Sabalenka batte Mboko, ora Sinner-Tien

Si è chiusa la sfida tra la Sabalenka e la canadese Viktoria Mboko: ora toccherà a Sinner sfidare Tien.

20:58

Sinner-Tien, l'avversario in semifinale

Chi passerà il turno tra Jannik Sinner e Learner Tien affronterà in semifinale Sascha Zverev che ha battuto nettamente (6-2, 6-3) il francese Arthur Fils.

20:49

Sinner-Tien tra poco in campo

Jannik Sinner e Learner Tien scenderanno in campo sul centrale al termine della sfida tra Aryna Sabalenka e la canadese Victoria Mboko: la bielorussa è avanti 7-6, 4-3 (un break a favore).

20:37

Tien, le parole su Sinner

20:22

Tutto su Tien: l'avversario di Sinner

20:10

Sinner-Tien, i precedenti

C'è un solo precedente tra Jannik Sinner e Tien, che risale alla finale del China Open di Pechino, disputata il 1 ottobre 2025. Il tennista azzurro si impose in due set: 6-2, 6-2.

19:59

Il dettaglio sulla scarpa di Sinner

19:45

Tutto sulla sfida Sinner-Tien

