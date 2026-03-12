Sinner-Zverev, semifinale Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells grazie al netto successo ai danni di Learner Tien. Dopo la sofferta vittoria contro Joao Fonseca nel turno precedente, arrivata grazie a due tie-break, l'azzurro si è imposto con un netto 6-1 6-2 e ha raggiunto per la terza volta in carriera la semifinale in California. Se la vedrà ora contro il tedesco Alexander Zverev , numero 4 al mondo e alla seconda semifinale stagionale dopo quella ottenuta all'Australian Open. Reduce da un comodo successo per 6-2 6-3 ai danni di Arthur Fils, ha perso un solo set nel corso della settimana e sta servendo davvero bene.

Sinner-Zverev, quando si gioca

La sfida tra Sinner e Zverev, valida per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma per sabato 14 marzo sullo Stadium 1 con orario ancora da ufficializzare.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Jannik è avanti 6-4 nei testa a testa e ha vinto gli ultimi cinque consecutivi, compresi i quattro andati in scena nel 2025 (un solo set perso).

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Sinner e Zverev sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. Sarà anche disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)