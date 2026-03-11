Sinner-Tien, quarti Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue l'avventura nel Masters 1000 di Indian Wells di Jannik Sinner, approdato ai quarti di finale senza perdere set. Se però i match contro Svrcina e Shapovalov erano stati una formalità, quello contro Joao Fonseca si è rivelato molto più impegnativo, al punto che l'azzurro ha avuto bisogno di due tie-break per avere la meglio. Si preannuncia tutt'altro che scontata anche la prossima sfida, in cui Sinner se la vedrà contro lo statunitense Learner Tien. Numero 27 ATP, il classe 2005 ha già battuto rivali del calibro di Shelton e Davidovich Fokina e avrà una motivazione extra: se dovesse battere Jannik si regalerebbe il debutto in top 20.