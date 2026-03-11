Sinner-Tien, quarti Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Prosegue l'avventura nel Masters 1000 di Indian Wells di Jannik Sinner, approdato ai quarti di finale senza perdere set. Se però i match contro Svrcina e Shapovalov erano stati una formalità, quello contro Joao Fonseca si è rivelato molto più impegnativo, al punto che l'azzurro ha avuto bisogno di due tie-break per avere la meglio. Si preannuncia tutt'altro che scontata anche la prossima sfida, in cui Sinner se la vedrà contro lo statunitense Learner Tien. Numero 27 ATP, il classe 2005 ha già battuto rivali del calibro di Shelton e Davidovich Fokina e avrà una motivazione extra: se dovesse battere Jannik si regalerebbe il debutto in top 20.
Sinner-Tien, quando si gioca
La sfida tra Sinner e Tien, valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma per giovedì 12 marzo sullo Stadium 1 con orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner e Tien
Jannik ha vinto l'unico confronto, lo scorso anno nella finale dell'ATP 500 di Pechino, con un netto 6-2 6-2.
Dove vedere la partita in tv
Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Indian Wells, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)
TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)
QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)
SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)
FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)
VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)