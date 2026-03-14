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sabato 14 marzo 2026
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2° Set3/14/2026, ore 10:35
Carlos Alcaraz Ranking: 1
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Daniil Medvedev Ranking: 11

Alcaraz diretta Indian Wells: segui la semifinale con Medvedev. Tennis oggi LIVE

Lo spagnolo numero uno del mondo contro il russo sul cemento del Masters 1000 statunitense: il vincitore sfiderà Sinner per il titolo. Aggiornamenti in tempo reale
6 min
TagsAlcarazMedvedevIndian Wells 2026
Aggiorna

INDIAN WELLS (USA) - Manca il nome del secondo finalista a Indian Wells, dove il numero uno del mondo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev (n.11 Atp) si sfideranno oggi (14 marzo) nella seconda semifinale per raggiungere nell'atto conclusivo l'azzurro Jannik Sinner (numero 2 del mondo che ha battuto nettamente il tedesco Alexander Zverev nella prima semifinale). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

 

00:23

Break di Alcaraz che allunga sul 3-1

Break di Alcaraz: sotto 15-40, Medvedev annulla la prima chance ma non la seconda, con lo spagnolo che allunga così sul 3-1 nel secondo parziale del match.

00:19

Carlitos torna avanti: si resta 'on serve'

Ottimo turno di servizio per Carlitos Alcaraz, che lascia un solo 15 a Medvedev: lo spagnolo avanti 2-1 sul russo nel secondo set.

00:16

Il russo tiene il servizio in scioltezza: 1-1

Altro servizio tenuto in scioltezza da Medvedev, che lascia un solo 15 ad Alcaraz: il russo riaggancia lo spagnolo sull'1-1 nel secondo set.

00:14

Lo spagnolo rimonta da 15-30 e parte bene nel secondo set

Alcaraz parte bene nel secondo set: lo spagnolo rimonta dal 15-30 e tiene il servizio, portandosi avanti 1-0 su Medvedev.

00:09

+++ Medvedev chiude sul 6-3 e vince il primo set +++

Medvedev tiene il servizio a 15 e dopo 35' chiude il primo set sul 6-3. Alcaraz è costretto a inseguire in questa seconda semifinale del Masters 1000 di Indian Wells.

00:06

Alcaraz non molla, ma il russo servirà per il set

Alcaraz tiene il proprio turno di battuta e accorcia le distanze da Medvedev, che è comunque avanti 5-3 e andrà ora a servire per portare a casa il primo set.

00:02

Medvedev non concede chance e vola sul 5-2

Medvedev non concede chance sul proprio turno di servizio: il russo vince un altro game in battuta e allunga sul 5-2 nel primo set della semifinale di Indian Wells.

23:58

Alcaraz rimonta da 0-30 e accorcia le distanze

Reazione di Alcaraz: lo spagnolo tiene il servizio rimontando da 0-30 e accorcia le distanze da Medvedev. Il russo è ora avanti 4-2 nel primo set.

23:53

Medvedev consolida il break e va in fuga

Break consolidato da Medvedev, che tiene il servizio lasciando un solo 15 ad Alcaraz: il russo va in fuga, ora avanti 4-1 nel primo set della seconda semifinale del Masters 1000 di Indian Wells.

23:50

Break del russo che allunga sul 3-1

La prima palla break del match è di Medvedev che la sfrutta: ai vantaggi il russo strappa il servizio ad Alcaraz, allungando così sul 3-1 nel primo set.

23:44

Avvio di primo set equilibrato: si resta 'on serve'

Medvedev tiene il proprio turno di battuta senza concedere palle break ad Alcaraz e si riporta avanti 2-1: avvio di primo set equilibrato, si resta 'on serve'.

23:40

Replica di Alcaraz in battuta: 1-1

Immediata la replica di Alcaraz al servizio: lo spagnolo tiene senza troppi affanni il proprio turno di battuta e riaggancia Medvedev sull'1-1 nel primo set della seconda semifinale di Indiab Wells.

23:36

Medvedev vince il primo game della partita

Medvedev tiene il servizio e vince il primo game della semifinale contro Alcaraz a Indian Wells: il russo è avanti 1-0.

23:33

Iniziata la partita con il russo al servizio

Alcaraz ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere: iniziata la partita con il russo Medvedev al servizio.

23:29

Alcaraz e Medvedev già in campo: tra poco il via al match

Alcaraz e Medvedev hanno già fatto il loro ingresso in campo tra gli applausi del pubblico presente sugli spalti dello Stadium 1. Tra poco, dopo il riscaldamento, lo spagnolo e il russo si sfideranno nella seconda semifinale del Masters 100 di Indian Wells.

23:24

Indian Wells, data e orario della finale e dove vederla in tv

Jannik Sinner spettatore interessato della seconda semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, con l'azzurro che aspetta il vincitore in finale. L'atto conclusivo di Indian Wells sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Indian Wells, Usa

 

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