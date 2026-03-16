Sorteggio Atp Miami diretta: data, orario e possibili avversari di Sinner e Musetti

Il sorteggio del Miami Open si terrà oggi alle ore 18 (ora italiana). Dopo il brillante trionfo a Indian Wells, Jannik Sinner attende di scoprire chi sarà il suo primo avversario nel torneo, insieme agli altri quattro italiani in gara: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini . Nel tabellone femminile, invece, scenderanno in campo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

18:16

Tanta pioggia oggi a Miami

In scena le qualificazioni del Miami Open, ma la pioggia in Florida ha fatto slittare l’intera sessione. Intanto va in scena il sorteggio.

18:00

Il tabellone femminile: ci sono Paolini e Cocciaretto

Già definito il tabellone femminile: Jasmine Paolini farà il suo debutto contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni oppure contro Taylor Townsend. Elisabetta Cocciaretto, invece, affronterà inizialmente una qualificata e, in caso di vittoria, potrebbe trovarsi di fronte Coco Gauff nel turno successivo.

17:47

Le date del torneo e dove si svolge

Il Masters 1000 di Miami si disputa sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, situato a Miami Gardens, in Florida, ed è uno dei tornei più importanti del calendario dopo gli Slam. L’edizione 2026 si svolge dal 17 al 29 marzo, con la partecipazione dei migliori tennisti e tenniste del circuito ATP e WTA.

17:24

Sinner, i possibili avversari

L’azzurro inizierà il suo cammino direttamente dal secondo turno, grazie al bye ottenuto al primo. Il suo debutto sarà contro un giocatore fuori dalle teste di serie oppure proveniente dalle qualificazioni. Al terzo turno i rivali più pericolosi potrebbero essere Jack Draper, Arthur Rinderknech o Arthur Fils. Agli ottavi di finale, invece, potrebbe andare in scena un derby tutto italiano con Flavio Cobolli, oppure una sfida contro Karen Khachanov o Andrej Rublev.

17:10

Sinner, momento magico

Il tennista italiano arriva da uno straordinario trionfo a Indian Wells, conquistato per la prima volta in carriera. In finale ha superato il russo Daniil Medvedev in due set molto equilibrati, dopo che quest’ultimo aveva eliminato Carlos Alcarazin semifinale. È stata una sfida intensa e combattuta, decisa da due tie-break: Sinner è riuscito a imporsi con il punteggio di 7-6, 7-6.

17:00

Sinner e gli altri azzurri: tra poco il sorteggio

Tutto pronto a Miami per il sorteggio del Masters 1000. Si inizia alle 18.

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