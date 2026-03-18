Zverev punta Miami e ammette: "Sto diventando il giocatore che volevo essere ma..."

MIAMI (STATI UNITI) - Ci siamo: è tutto pronto per l'inizio dell' Atp Miami , secondo Masters 1000 stagionale al via da oggi (mercoledì 18 marzo) sui campi in cemento dell' Hard Rock Stadium , situato a Miami Gardens , in Florida . Uno dei grandi protagonisti del torneo sarà senza dubbio il tedesco Alexander Zverev che, da terza testa di serie del tabellone, entrerà in scena dal secondo turno : sfiderà il vincente del confronto tra la wild card statunitense Martin Damn e il britannico Jacob Fearnley . Al terzo turno potrebbe incrociare un altro americano, Brandon Nakashima , mentre agli ottavi li due principali pericoli sarebbero uno tra Learner Tien e Alejandro Davidovich Fokina . Ai quarti rischio incrocio con Daniil Medvedev (finalista a Indian Wells ) o il padrone di casa Ben Shelton , mentre in semifinale ci sarebbe, ancora una volta, Jannik Sinner in un vero e proprio remake del recente penultimo atto disputato in California .

Zverev punta Miami e confessa: "Sto diventando il giocatore che volevo essere ma..."

'Sascha' ha parlato al Media Day a pochi giorni dal suo esordio in campo a Miami, in programma sabato 21 marzo. Il tedesco, originario di Amburgo, è carico e vuole quantomeno replicare il risultato ottenuto nel 2018 quando raggiunse la finale - John Isner si impose poi in rimonta con il risultato di 6-7 (4), 4-6, 4-6 - ma è consapevole che, per ottenere grandi risultati, dovrà aumentare l'aggressività nei colpi di inizio scambio e da fondo campo. È questo infatti il principale obiettivo che 'Sascha' sta portando avanti da tempo con gli allenamenti: "Molti giocatori parlano di giocare in modo iper-aggressivo. Una cosa è dirlo, un'altra è farlo. Penso che ci sto provando molto quest'anno, sono stato molto aperto riguardo al cambiamento che voglio apportare. Sconfitta con Sinner in California? Forse sono andato troppo oltre in quella direzione e non ha funzionato del tutto. Devo trovare un equilibrio. Ma sento che ci sto arrivando, sto diventando il giocatore iper-aggressivo che voglio essere, anche se ci saranno partite che non andranno bene. È difficile - ammette Zverev - ma è un prezzo che sono disposto a pagare. Ho 28-29 anni, penso che valga la pena provarci ora".