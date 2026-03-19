Sabalenka show a Miami con la pelliccia tigrata: "Sembra fatta per me". Ecco quanto costa, la cifra è pazzesca

In attesa di debuttare domani nel torneo di Miami, Aryna Sabalenka dà spettacolo sui social, indossando abiti firmati di alta moda. La tennista bielorussa, numero uno del mondo, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video e alcune foto in cui porta una pelliccia tigrata di Gucci: " Penso che questo cappotto sia stato fatto per me ", scrive Sabalenka nel commentare il video. " La tigre bielorussa " è infatti il suo soprannome per la grinta che mette in campo.

Il vetriginoso prezzo della pelliccia

"È l'unico abito giusto per la mia prima notte di ritorno a Miami", sono le parole della tennista nel post con una serie di foto che la ritraggono con la pelliccia di Gucci, calze a rete e minigonna. Dando un'occhiata al catalogo della casa di moda italiana, scopriamo che la pelliccia tigrata è esattamente un "cappotto lungo liscio in montone" che costa la bellezza di 37mila euro. Reduce dalla vittoria nel torneo di Indian Wells, Sabalenka debutterà domani nel secondo turno del torneo Wta 1000 di Miami: la sua avversaria uscirà fuori dall'incontro di oggi tra la statunitense Ann Li e l'australiana Kimberly Birrell.