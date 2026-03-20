Alcaraz e la maglia del Brasile, Fonseca lo stuzzica: “Lo fai solo per il pubblico”

Fonseca e la sfida a Alcaraz e Sinner

Prima ancora delle battute e degli scambi, quella tra Fonseca e Alcaraz è una sfida che profuma di futuro. Due talenti, due percorsi diversi, ma la stessa ambizione: lasciare un segno. Fonseca arriva all’appuntamento dopo aver superato al primo turno l’ungherese Fabian Marozsan, in una partita solida e intensa. “È stato un match molto buono, con grande ritmo fin dall’inizio. Sono molto felice per come ho giocato e per il supporto del pubblico, che è stato incredibile”, ha dichiarato a ESPN. Ma è già tempo di guardare avanti. E davanti a lui c’è forse la prova più stimolante possibile. “È il mio secondo anno nel circuito e affronto il numero uno del mondo. A Indian Wells ho giocato contro Jannik Sinner, che è il numero due, e ora contro di lui. È fantastico per capire a che livello sono e quanto posso avvicinarmi”.