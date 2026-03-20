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Alcaraz e la maglia del Brasile, Fonseca lo stuzzica: “Lo fai solo per il pubblico”

Il giovane brasiliano critica la scelta di Carlos che ha indossato la casacca verdeoro in conferenza

C’è chi entra in campo con la racchetta, e chi prova a conquistare il match ancora prima, con un gesto. È il caso di Carlos Alcaraz, che al Masters 1000 di Miami si è presentato alla conferenza stampa pre-partita con una maglia del Brasile. Un dettaglio che non è passato inosservato a Joao Fonseca, prossimo avversario del fuoriclasse spagnolo. Il giovane brasiliano ha raccontato con un sorriso l’incontro nel backstage: “Prima della partita ho visto Carlos nello spogliatoio e mi ha detto: ‘Guarda, oggi vado col Brasile’. E io gli ho risposto: ‘Ti stai preparando così il pubblico non ti va contro domani’”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Fonseca, la maglia di Alcaraz e il siparietto a Miami

Un siparietto leggero, fatto di complicità e rispetto, che racconta molto del clima che si respira tra due generazioni del tennis destinate a incrociarsi spesso. Ma dietro l’ironia c’è anche una verità semplice: giocare a Miami, con una forte presenza di tifosi latinoamericani, può fare la differenza. E Alcaraz lo sa bene. Fonseca, però, non rinuncia al sostegno della sua gente: “Spero che il pubblico stia dalla mia parte”. Una dichiarazione che sa di orgoglio e appartenenza, perfettamente in linea con il carattere di un giocatore che si sta facendo conoscere anche per la sua personalità.

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Fonseca e la sfida a Alcaraz e Sinner

Prima ancora delle battute e degli scambi, quella tra Fonseca e Alcaraz è una sfida che profuma di futuro. Due talenti, due percorsi diversi, ma la stessa ambizione: lasciare un segno. Fonseca arriva all’appuntamento dopo aver superato al primo turno l’ungherese Fabian Marozsan, in una partita solida e intensa. “È stato un match molto buono, con grande ritmo fin dall’inizio. Sono molto felice per come ho giocato e per il supporto del pubblico, che è stato incredibile”, ha dichiarato a ESPN. Ma è già tempo di guardare avanti. E davanti a lui c’è forse la prova più stimolante possibile. “È il mio secondo anno nel circuito e affronto il numero uno del mondo. A Indian Wells ho giocato contro Jannik Sinner, che è il numero due, e ora contro di lui. È fantastico per capire a che livello sono e quanto posso avvicinarmi”.

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C’è chi entra in campo con la racchetta, e chi prova a conquistare il match ancora prima, con un gesto. È il caso di Carlos Alcaraz, che al Masters 1000 di Miami si è presentato alla conferenza stampa pre-partita con una maglia del Brasile. Un dettaglio che non è passato inosservato a Joao Fonseca, prossimo avversario del fuoriclasse spagnolo. Il giovane brasiliano ha raccontato con un sorriso l’incontro nel backstage: “Prima della partita ho visto Carlos nello spogliatoio e mi ha detto: ‘Guarda, oggi vado col Brasile’. E io gli ho risposto: ‘Ti stai preparando così il pubblico non ti va contro domani’”.

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