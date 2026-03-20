Alcaraz-Fonseca, secondo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il momento che tutti aspettavano è finalmente arrivato. Carlos Alcaraz e Joao Fonseca si affronteranno per la prima volta e lo faranno nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Miami. Dopo aver sfidato Jannik Sinner pochi giorni fa a Indian Wells, il giovane brasiliano avrà l'opportunità di misurarsi con il numero uno al mondo. Uscito indenne dall'ostico esordio contro l'ungherese Marozsan, andrà a caccia del colpaccio per dimostrare di poter essere davvero il tanto atteso terzo incomodo. Proprio a Miami i due avevano giocato un'esibizione durante la scorsa off-season, ma un match ufficiale è un'altra cosa: in palio un posto al terzo turno.