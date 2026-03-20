Alcaraz-Fonseca, secondo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Il momento che tutti aspettavano è finalmente arrivato. Carlos Alcaraz e Joao Fonseca si affronteranno per la prima volta e lo faranno nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Miami. Dopo aver sfidato Jannik Sinner pochi giorni fa a Indian Wells, il giovane brasiliano avrà l'opportunità di misurarsi con il numero uno al mondo. Uscito indenne dall'ostico esordio contro l'ungherese Marozsan, andrà a caccia del colpaccio per dimostrare di poter essere davvero il tanto atteso terzo incomodo. Proprio a Miami i due avevano giocato un'esibizione durante la scorsa off-season, ma un match ufficiale è un'altra cosa: in palio un posto al terzo turno.
Alcaraz-Fonseca, quando si gioca
La partita tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca, valevole per il secondo turno del Miami Open, è in programma per oggi venerdì 20 marzo sull'Hard Rock Stadium non prima della mezzanotte italiana.
I precedenti tra Alcaraz e Fonseca
I due giocatori non si sono mai sfidati in carriera in un incontro ufficiale.
Dove vedere la partita in tv
Il mach sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Miami, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335
SECONDO TURNO – $ 36.110
TERZO TURNO – $ 61.865
QUARTO TURNO – $ 105.720
QUARTI DI FINALE – $ 193.645
SEMIFINALE – $ 340.190
FINALISTA – $ 612.340
VINCITORE – $ 1.151.380