Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alcaraz-Fonseca, secondo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Andrà in scena in Florida il primo confronto in carriera tra lo spagnolo e il brasiliano: tutto quello che c'è da sapere su un match che promette spettacolo
2 min
Tagsjoao fonsecaCarlos Alcarazmasters 1000 miami

Il momento che tutti aspettavano è finalmente arrivato. Carlos Alcaraz e Joao Fonseca si affronteranno per la prima volta e lo faranno nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Miami. Dopo aver sfidato Jannik Sinner pochi giorni fa a Indian Wells, il giovane brasiliano avrà l'opportunità di misurarsi con il numero uno al mondo. Uscito indenne dall'ostico esordio contro l'ungherese Marozsan, andrà a caccia del colpaccio per dimostrare di poter essere davvero il tanto atteso terzo incomodo. Proprio a Miami i due avevano giocato un'esibizione durante la scorsa off-season, ma un match ufficiale è un'altra cosa: in palio un posto al terzo turno.

Alcaraz-Fonseca, quando si gioca

La partita tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca, valevole per il secondo turno del Miami Open, è in programma per oggi venerdì 20 marzo sull'Hard Rock Stadium non prima della mezzanotte italiana.

I precedenti tra Alcaraz e Fonseca

I due giocatori non si sono mai sfidati in carriera in un incontro ufficiale.

Dove vedere la partita in tv

Il mach sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Miami, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

QUARTO TURNO – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE – $ 1.151.380

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

Draper da record con Sinner e Alcaraz, e li avvisaMusetti, decisione a sorpresa: salta il torneo di Miami

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS