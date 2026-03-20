Alcaraz e la "minaccia" a Sinner: "Spero proprio che qui a Miami..."

Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner: dall'inizio del 2026 i due protagonisti del tennis mondiale non si sono ancora mai sfidati in una gara ufficiale. Lo spagnolo, numero uno del mondo, ha portato a casa l'Australian Open (sconfiggendo in finale Djokovic, che aveva regolato l'altoatesino in semifinale) e il torneo di Rotterdam; l'azzurro ha invece trionfato ad Indian Wells. I dominatori della classifica Atp saranno impegnati a Miami, nell'Atp 1000 statunitense.

Alcaraz e la semifinale con Sinner nel 2023

In questo torneo i due si affrontarono nel 2023, quando fu Sinner a trionfare in semifinale. "Fu una gara molto complicata - ricorda lo spagnolo, alla vigilia dell'esordio contro Fonseca -. Ci sono stati molti momenti in cui mi sono sentito vicino alla vittoria, ma anche tanti momenti in cui ho pensato che se lui avesse vinto il primo set, poi avrebbe tranquillamente vinto la partita due set a zero", ha ribadito. "Credo che il livello di quel match sia stato molto alto. Penso che il pubblico si sia divertito: sicuramente ci sarà stata tensione sia per chi tifava me, sia per chi tifava Jannik. Il punto del 4-2, 15-15 nel primo set è perfetto per spiegare il livello che riusciamo a raggiungere ogni volta che ci affrontiamo. Quella partita è stata bella da giocare, ma anche difficile. Però mi ricorderò sempre di questo match come di una splendida partita da parte di entrambi" .