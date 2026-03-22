Paolini-Ostapenko, terzo turno Wta 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sarà Jelena Ostapenko l'avversaria di Jasmine Paolini nel terzo turno del WTA 1000 di Miami . Dopo il successo al debutto ai danni di Taylor Townsend , maturato in tre set, la numero uno d'Italia trova ora sulla sua strada una testa di serie: la numero 25. Nel suo primo incontro in Florida Ostapenko ha superato con un doppio 6-4 Yastremska, ma secondo i bookmakers sarà Jasmine a partire favorita . In palio un posto agli ottavi contro la vincente del match Svitolina-Baptiste.

Paolini-Ostapenko, quando si gioca

L'incontro di terzo turno del WTA 1000 di Miami tra Paolini e Ostapenko andrà in scena domenica 22 marzo sul campo Butch Buchholz. Sarà il primo match di giornata, quindi comincerà alle ore 16.00.

I precedenti tra Paolini e Ostapenko

In parità i testa a testa tra le due giocatrici: 2-2. Jasmine ha vinto il più recente, lo scorso anno sulla terra rossa del Foro Italico, mentre la lettone si era imposta sul cemento sia a Doha (2025) sia a New York per lo US Open (2023). Non fa testo invece la prima sfida tra le due, risalente al lontanissimo 2014.

Dove vedere la partita in tv

Il match di Jasmine sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il WTA 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

WTA 1000 Miami, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

QUARTO TURNO – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITRICE – $ 1.151.380