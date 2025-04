Wta Stoccarda, finale a sorpresa: Ostapenko asfalta Sabalenka

Epilogo sorprendente sulla terra rossa del Wta 500 di Stoccarda , dove Jelena Ostapenko si è imposta in finale su Aryna Sabalenka , portandosi a casa il torneo tedesco e firmando un'impresa che mancava dal 2012, quando Serena Williams sbancò Madrid, battendo in successione le prime due giocatrici del mondo, Victoria Azarenka e Maria Sharapova. Stesso exploit conesguito dalla lettone, che prima della numero 1 russa, aveva già eliminato la numero 2 polacca Iga Swiatek.

Match senza storia alla 'Porsche Arena'

Alla 'Porsche Arena' di Stoccarda è un match senza storia quello che va in scena tra Ostapenko e Sabalenka, con la numero 24 del mondo che al pronti via della finale è già avanti di un break. Il ritorno della leader del Ranking Wta è prepotente e premiato all'ottavo gioco dal contro-break che vale il 4-4. La lettone però non si scopmpone e toglie nuovamente il servizio a Sabalenka, per poi chiudere 6-4 il primo set. Nel secondo set tre break nei primi tre giochi, poi è Ostapenko a prendere il largo, chiudendo addirittura in scioltezza per 6-1.