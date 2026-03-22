Panatta schianta Alacaraz in diretta tv: "Non gli andava e ha perso male a Miami, sembrava Leao. E Sinner adesso..."

"Ve lo dico subiti, Alcaraz a Miami ha perso male". Adriano Panatta non le manda a dire e alla Nuova Ds affossa il numero uno al mondo, di nuovo sconfitto dopo l'eliminazione a Indian Wells per mano di Medvedev. "Korda ha vinto con merito. Nei primi due set lo spagnolo non mi è piaciuto per niente. Sembrava quasi che ci facesse un favore ad essere in campo. Korda ha avuto il braccino nel secondo set altrimenti avrebbe vinto in modo agevole, come era giusto. Al terzo Carlos un pochino meglio ma alla fine l'americano ha vinto con merito. Alcaraz mi ha ricordato Leao a Miami, svogliato e senza la giusta grinta, è stato eliminato giustamente".

Panatta e i pericoli per Sinner e Alcaraz: "Tanti giovani stanno venendo fuori"

Panatta ha poi spiegato i motivi del calo di forma dello spagnolo: "I giocatori giocano più o meno gli stessi tornei che giocavamo noi all'epoca ma lo fanno in modo talmente violento e in modo così fisico che si stancano molto di più e si fanno male. Tenere il proprio gioco al massimo del livello per tutta la stagione è praticamente impossibile. Metteteci anche che Sinner e Alcaraz stanno dando nuovi stimoli a giocatori che hanno la loro stessa età. C'è un manipolo di giocatori alle loro spalle che ha voglia di contendere a questi due il trono di migliori al mondo, a cominciare dagli italiani come Musetti o Cobolli". Panatta alla fine commenta il cammino di Sinner a Miami che senza Alcaraz potrebbe essere ancora più agevole: "Vincere il Sunshine Double per lui adesso potrebbe essere più facile ma non è certo una novità. Nel tennis si può sempre perdere ma a Jannik accade meno che ad Alcaraz, questo è un dato di fatto", ha concluso Adriano.