Sinner e Alcaraz potranno allenarsi dentro il Bernabeu, nel tempio del Real Madrid: i dettagli dell’incredibile iniziativa

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e tanti altri tennisti saranno protagonisti nel tempio del calcio mondiale: la notizia arriva direttamente da Madrid, dove tra il 22 aprile e il 3 maggio prossimi si giocherà il torneo Atp Masters 1000 della capitale spagnola. Nella prima settimana di partite, tra giovedì 23 aprile e giovedì 30, i tennisti potranno allenarsi su campi da tennis allestiti all'interno dello Stadio Santiago Bernabeu , il mitico impianto di calcio, casa del Real Madrid.

Il Bernabeu per il tennis

Durante quella settimana infatti non sono in calendario partite del Real, quindi gli organizzatori del Mutua Madrid Open 2026 hanno deciso di adattare una parte del terreno di gioco a campi da tennis per l'allenamento dei giocatori, tra i quali ci saranno anche Alcaraz e Sinner, rispettivamente numero 1 e 2 del mondo. La spettacolare scelta è stata favorita dal fatto che l'albergo ufficiale del torneo (l'Eurobuilding hotel), in cui alloggerà la maggior parte dei giocatori, si trova vicinissimo al Bernabeu.