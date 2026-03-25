Sinner e l'esaltante ipotesi dopo Miami: di nuovo numero uno già a Montecarlo? Ecco lo scenario che fa tremare Alcaraz

Cosa succede se Sinner non dovesse vincere a Miami

E se invece Sinner perdesse in finale a Miami? Fatti gli scongiuri del caso, il suo punteggio nel ranking toccherebbe i 12.050 punti e per tornare numero 1 a Montecarlo servirebbe una vittoria dell’azzurro e un Alcaraz eliminato prima dei quarti di finale. Uno scenario decisamente più ostico. Montecarlo o non Montecarlo, Jannik potrà (dovrà) sfruttare la stagione sulla terra per accorciare in classifica, forte del fatto di non dover scartare punti. Il collega murciano, invece andrà incontro ad un periodo critico dove dovrà difendere ben 4300 punti tra Montecarlo e il Roland Garros. Ricorderete tutti i trionfi dello spagnolo lo scorso anno a Montecarlo, Roma e nello Slam parigino proprio nell’epica finale contro Jannik. Aggiungeteci anche una finale a Barcellona e il conto è presto fatto: un incubo per un Alcaraz apparso più umano del solito. L’unica eccezione per il numero uno sarà a Madrid dove non avrà punti da scartare, non avendo partecipato nella scorsa edizione. E invece Jannik? Per lui solo buone notizie: dovrà difendere 1950 punti, ovvero le finali a Roma e a Parigi. Stop. Mica male, no? L’azzurro ha messo la freccia, vediamo quando riuscirà a compiere il sorpasso che tutti i tifosi italiani si aspettano. Il conto alla rovescia è cominciato…