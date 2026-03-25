Sinner e l'esaltante ipotesi dopo Miami: di nuovo numero uno già a Montecarlo? Ecco lo scenario che fa tremare Alcaraz
Uno vince, convince ed esalta il pubblico italiano. L’altro dà segnali di umanità dopo mesi vissuti a ET. Sinner contro Alcaraz, ovvero la sfida che da due anni incendia il ranking ATP. Ci sono loro due che collezionano trofei, agli altri (almeno per il momento) restano le briciole. Eppure qualcosa sembra accadere nel mondo del tennis. Il duopolio è ancora saldo ma qualche crepa comincia ad emergere. Piccola ancora, per carità. Ma là dietro le giovani leve affamate reclamano il trono, magari non subito ma nemmeno in un futuro così lontano. Intanto però la (rin)corsa di Jannik Sinner a quella corona che aveva indossato per 65 settimane consecutive è cominciata perché l’attuale numero uno, Re Carlos, sembra un po’ in affanno. Le sconfitte nel tour americano prima a Indian Wells (per mano di Medvedev) e poi a Miami (Korda a sorpresa) sono segnali inequivocabili: Alcaraz non sembra più imbattibile. Sinner (che aveva cominciato anche lui la stagione con le sconfitte agli Australian Open e a Doha) ora sembra più affidabile e carico. Con un vantaggio ulteriore da non sottovalutare: la squalifica della scorsa stagione che, almeno fino a Roma, gli permetterà di ottenere tanti, tantissimi (potenziali) punti.
Sinner di nuovo numero uno dopo Montecarlo: ecco lo scenario possibile
La sconfitta di Carlos a Miami apre nuove prospettive per Jannik Sinner in chiave ranking. E passare da lepre a cacciatore ha i suoi vantaggi a cominciare da una pressione decisamente inferiore rispetto allo spagnolo. Ma passiamo agli scenari possibili in chiave ranking. Quando potrebbe esserci l'eventuale sorpasso di Sinner su Alcaraz in vetta alla classifica? Beh, tanto per cominciare l’azzurro dovrà vincere Miami se vorrà tentare il sorpasso già a Montecarlo. Lo scenario è complicato: completare il Double Sunshine (doppietta Indian Wells+Miami) vorrebbe dire salire a 12.400 punti e accorciare sullo spagnolo prima dell’inizio della stagione sulla terra. Se così fosse, Jannik avrebbe buone chance di completare la rimonta già in “casa”, ovvero al torneo di Montecarlo, appunto. La differenza tra i due (con un successo a Miami di Jannik) sarebbe di soli 1.190 punti con Carlos che però al via del torneo del Principato perderà i 1.000 punti dovuti alla vittoria nel 2025. L’altoatesino al contrario non avrà punti da difendere, non avendo giocato l'anno scorso a causa della squalifica. Qualora Jannik riuscire ad alzare anche il trofeo nel Principato sarebbe di nuovo numero uno al mondo.
Cosa succede se Sinner non dovesse vincere a Miami
E se invece Sinner perdesse in finale a Miami? Fatti gli scongiuri del caso, il suo punteggio nel ranking toccherebbe i 12.050 punti e per tornare numero 1 a Montecarlo servirebbe una vittoria dell’azzurro e un Alcaraz eliminato prima dei quarti di finale. Uno scenario decisamente più ostico. Montecarlo o non Montecarlo, Jannik potrà (dovrà) sfruttare la stagione sulla terra per accorciare in classifica, forte del fatto di non dover scartare punti. Il collega murciano, invece andrà incontro ad un periodo critico dove dovrà difendere ben 4300 punti tra Montecarlo e il Roland Garros. Ricorderete tutti i trionfi dello spagnolo lo scorso anno a Montecarlo, Roma e nello Slam parigino proprio nell’epica finale contro Jannik. Aggiungeteci anche una finale a Barcellona e il conto è presto fatto: un incubo per un Alcaraz apparso più umano del solito. L’unica eccezione per il numero uno sarà a Madrid dove non avrà punti da scartare, non avendo partecipato nella scorsa edizione. E invece Jannik? Per lui solo buone notizie: dovrà difendere 1950 punti, ovvero le finali a Roma e a Parigi. Stop. Mica male, no? L’azzurro ha messo la freccia, vediamo quando riuscirà a compiere il sorpasso che tutti i tifosi italiani si aspettano. Il conto alla rovescia è cominciato…
Uno vince, convince ed esalta il pubblico italiano. L’altro dà segnali di umanità dopo mesi vissuti a ET. Sinner contro Alcaraz, ovvero la sfida che da due anni incendia il ranking ATP. Ci sono loro due che collezionano trofei, agli altri (almeno per il momento) restano le briciole. Eppure qualcosa sembra accadere nel mondo del tennis. Il duopolio è ancora saldo ma qualche crepa comincia ad emergere. Piccola ancora, per carità. Ma là dietro le giovani leve affamate reclamano il trono, magari non subito ma nemmeno in un futuro così lontano. Intanto però la (rin)corsa di Jannik Sinner a quella corona che aveva indossato per 65 settimane consecutive è cominciata perché l’attuale numero uno, Re Carlos, sembra un po’ in affanno. Le sconfitte nel tour americano prima a Indian Wells (per mano di Medvedev) e poi a Miami (Korda a sorpresa) sono segnali inequivocabili: Alcaraz non sembra più imbattibile. Sinner (che aveva cominciato anche lui la stagione con le sconfitte agli Australian Open e a Doha) ora sembra più affidabile e carico. Con un vantaggio ulteriore da non sottovalutare: la squalifica della scorsa stagione che, almeno fino a Roma, gli permetterà di ottenere tanti, tantissimi (potenziali) punti.