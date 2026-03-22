Sinner e la corsa al primo posto nel ranking Atp: cosa succede dopo la sconfitta di Alcaraz

Per la quarta volta nel 2026 non ci sarà una finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dopo le sconfitte dell’azzurro all’Australian Open e a Doha, sono arrivate quelle dello spagnolo a Indian Wells e a Miami. Se le tre precedenti erano maturate in semifinale, quella in Florida è giunta invece a livello di terzo turno. Sono punti pesanti in chiave ranking quelli che Alcaraz ha lasciato per strada in seguito al ko contro Sebastian Korda in un match durato poco meno di due ore e mezza e vinto dallo statunitense con il punteggio di 6-3 5-7 6-4. Chi sorride è anche Jannik Sinner, che non solo diventa ancora più favorito per il titolo a Miami ma ha anche una grande opportunità per accorciare le distanze in classifica.