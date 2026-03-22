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Sinner e la corsa al primo posto nel ranking Atp: cosa succede dopo la sconfitta di Alcaraz

In virtù del ko dello spagnolo, battuto a Miami da Sebastian Korda, Jannik ha una ghiotta chance per guadagnare punti preziosi: il punto della situazione
2 min
Tagsjannik sinnerCarlos AlcarazRanking Atp

Per la quarta volta nel 2026 non ci sarà una finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dopo le sconfitte dell’azzurro all’Australian Open e a Doha, sono arrivate quelle dello spagnolo a Indian Wells e a Miami. Se le tre precedenti erano maturate in semifinale, quella in Florida è giunta invece a livello di terzo turno. Sono punti pesanti in chiave ranking quelli che Alcaraz ha lasciato per strada in seguito al ko contro Sebastian Korda in un match durato poco meno di due ore e mezza e vinto dallo statunitense con il punteggio di 6-3 5-7 6-4. Chi sorride è anche Jannik Sinner, che non solo diventa ancora più favorito per il titolo a Miami ma ha anche una grande opportunità per accorciare le distanze in classifica.

Come cambia il duello Sinner-Alcaraz nel ranking

Alcaraz guadagna soltanto 40 punti e saluta Miami a quota 13.590. La prematura sconfitta subito lo scorso anno in Florida fa sì che la sua leadership non sia in discussione, tuttavia ha sprecato un’importante occasione per incamerare punti pesanti in vista della stagione su terra battuta, dove dovrà difenderne oltre 4.000. È già certo di ricucire il gap Sinner, attualmente a quota 11.450 punti ma con la possibilità di raggiungere quota 12.400 in caso di titolo. Per l’eventuale sorpasso bisognerà comunque aspettare il torneo di Monte Carlo, ma Jannik potrebbe avvicinarsi in maniera considerevole. Ovviamente non è affatto scontato che l’azzurro vinca il torneo di Miami, ma ogni singolo turno superato sarebbe prezioso sotto questo punto di vista per Sinner poiché ridurrebbe la distanza dalla vetta.

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