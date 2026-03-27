Sinner e l'ironica replica a Alcaraz: "Insieme a padel? Non gli conviene. Se vuole, in caso...."
Qualche giorno di relax, una tappa al Premier Padel e una battuta destinata a far parlare ancora. Carlos Alcaraz, dopo l’eliminazione al terzo turno del Masters 1000 di Miami per mano di Sebastian Korda, ha approfittato della permanenza in Florida per concedersi una pausa insieme al team e a parte della famiglia. Interpellato su una possibile sfida a padel, Alcaraz non ha avuto dubbi: “Io e Jannik Sinner contro Arturo Coello e Agustín Tapia? Vincerebbe la nostra coppia, senza dubbio”. Una dichiarazione sicura, nonostante Coello e Tapia occupino stabilmente il vertice del ranking mondiale del circuito.
Sinner e la possibile sfida a padel
La replica non si è fatta attendere. Sinner, protagonista di un brillante percorso a Miami culminato con la vittoria netta su Tiafoe e l’accesso alle semifinali, ha risposto con il suo consueto tono misurato ma sempre simpatico: “Se lo ha detto, dovrà correre e giocare per due, perché non sono un granché a padel”, ha dichiarato a Tennis Channel, strappando un sorriso. Poi l’affondo ironico: “Io posso competere per entrambi nello sci”.
Sinner e gli Slam: le sue parole
Al di là del siparietto, il numero uno azzurro ha offerto anche spunti più profondi sul proprio momento. Ha sottolineato le differenze tra i tornei dello Slam e gli appuntamenti del circuito: “Si gioca al meglio dei cinque set, anche emotivamente è tutto più intenso. Ma ogni vittoria è difficile, a qualsiasi livello. Il mio servizio migliorato? Fa parte del percorso che abbiamo intrapreso. Sto cercando di variare di più, anche con la seconda”.
Qualche giorno di relax, una tappa al Premier Padel e una battuta destinata a far parlare ancora. Carlos Alcaraz, dopo l’eliminazione al terzo turno del Masters 1000 di Miami per mano di Sebastian Korda, ha approfittato della permanenza in Florida per concedersi una pausa insieme al team e a parte della famiglia. Interpellato su una possibile sfida a padel, Alcaraz non ha avuto dubbi: “Io e Jannik Sinner contro Arturo Coello e Agustín Tapia? Vincerebbe la nostra coppia, senza dubbio”. Una dichiarazione sicura, nonostante Coello e Tapia occupino stabilmente il vertice del ranking mondiale del circuito.