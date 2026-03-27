Sinner e l'ironica replica a Alcaraz: "Insieme a padel? Non gli conviene. Se vuole, in caso...." 

Qualche giorno di relax, una tappa al Premier Padel e una battuta destinata a far parlare ancora. Carlos Alcaraz, dopo l’eliminazione al terzo turno del Masters 1000 di Miami per mano di Sebastian Korda, ha approfittato della permanenza in Florida per concedersi una pausa insieme al team e a parte della famiglia. Interpellato su una possibile sfida a padel, Alcaraz non ha avuto dubbi: “Io e Jannik Sinner contro Arturo Coello e Agustín Tapia? Vincerebbe la nostra coppia, senza dubbio”. Una dichiarazione sicura, nonostante Coello e Tapia occupino stabilmente il vertice del ranking mondiale del circuito.