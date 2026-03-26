Alcaraz si allea con Sinner: "Insieme possiamo battere anche i campioni del Padel"

Prima di far rientro in Europa, Carlos è rimasto in Florida per godersi lo spettacolo del padel e del Miami P1, una delle tappe del Premier Tour. Accolto dal presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro, dal CEO di Premier Padel David Serrahima e dalla leggenda Fernando Belasteguin, direttore del Miami Premier Padel P1, Alcaraz è infatti tornato al 'Convention Center' di Miami per il secondo anno consecutivo, ha scherzato così: "Sinner e io contro Coello e Tapia a Padel? Vinceremmo noi, senza dubbio". Il numero uno del ranking Atp ha preso posto nella prima fila della tribuna autorità, accanto a Carraro, dopo aver salutato - con tanto di abbracci e scambio di complimenti - Agustin Tapia, Arturo Coello, Mike Yanguas e Franco Stupaczuk per poi assistere ai match. "Anche io mi sto avvicinando al padel ultimamente", ha dichiarato l'asso spagnolo. "Bastano pochi giorni di allenamento e..." "E batterai tutti", gli risponde - tra le risate - il numero uno del padel internazionale.