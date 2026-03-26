Alcaraz si allea con Sinner: "Insieme possiamo battere anche i campioni del Padel"
MIAMI (STATI UNITI) - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in coppia per un torneo di doppio? Si è parlato spesso della possibilità che i due fuoriclasse, grandi rivali nel circuito internazionale, potessero unirsi per formare un duo praticamente imbattibile ma l'ipotesi, per quanto possa essere suggestiva, resta al momento tale. Sul tema però si è espresso senza filtri lo spagnolo numero uno al mondo, reduce dall'eliminazione al terzo turno nel Masters 1000 di Miami contro il 'padrone di casa' Sebastian Korda.
Alcaraz si allea con Sinner: "Insieme possiamo battere anche i campioni del Padel"
Prima di far rientro in Europa, Carlos è rimasto in Florida per godersi lo spettacolo del padel e del Miami P1, una delle tappe del Premier Tour. Accolto dal presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro, dal CEO di Premier Padel David Serrahima e dalla leggenda Fernando Belasteguin, direttore del Miami Premier Padel P1, Alcaraz è infatti tornato al 'Convention Center' di Miami per il secondo anno consecutivo, ha scherzato così: "Sinner e io contro Coello e Tapia a Padel? Vinceremmo noi, senza dubbio". Il numero uno del ranking Atp ha preso posto nella prima fila della tribuna autorità, accanto a Carraro, dopo aver salutato - con tanto di abbracci e scambio di complimenti - Agustin Tapia, Arturo Coello, Mike Yanguas e Franco Stupaczuk per poi assistere ai match. "Anche io mi sto avvicinando al padel ultimamente", ha dichiarato l'asso spagnolo. "Bastano pochi giorni di allenamento e..." "E batterai tutti", gli risponde - tra le risate - il numero uno del padel internazionale.
Alcaraz: "Il tennista più difficile da sfidare a padel? Vi do due nomi!"
Il campione murciano, classe 2003, non ha dubbi invece su chi possa essere il tennista più difficile da affrontare e, dunque, da battere, inn una sfida di padel: "Sicuramente qualcuno con un buon tocco, per esempio Dimitrov. Ma anche Zverev, forse anche lui per via dell'altezza, con i suoi smash". E nel padel? «Nel padel tutti».
MIAMI (STATI UNITI) - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in coppia per un torneo di doppio? Si è parlato spesso della possibilità che i due fuoriclasse, grandi rivali nel circuito internazionale, potessero unirsi per formare un duo praticamente imbattibile ma l'ipotesi, per quanto possa essere suggestiva, resta al momento tale. Sul tema però si è espresso senza filtri lo spagnolo numero uno al mondo, reduce dall'eliminazione al terzo turno nel Masters 1000 di Miami contro il 'padrone di casa' Sebastian Korda.
Alcaraz si allea con Sinner: "Insieme possiamo battere anche i campioni del Padel"
Prima di far rientro in Europa, Carlos è rimasto in Florida per godersi lo spettacolo del padel e del Miami P1, una delle tappe del Premier Tour. Accolto dal presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro, dal CEO di Premier Padel David Serrahima e dalla leggenda Fernando Belasteguin, direttore del Miami Premier Padel P1, Alcaraz è infatti tornato al 'Convention Center' di Miami per il secondo anno consecutivo, ha scherzato così: "Sinner e io contro Coello e Tapia a Padel? Vinceremmo noi, senza dubbio". Il numero uno del ranking Atp ha preso posto nella prima fila della tribuna autorità, accanto a Carraro, dopo aver salutato - con tanto di abbracci e scambio di complimenti - Agustin Tapia, Arturo Coello, Mike Yanguas e Franco Stupaczuk per poi assistere ai match. "Anche io mi sto avvicinando al padel ultimamente", ha dichiarato l'asso spagnolo. "Bastano pochi giorni di allenamento e..." "E batterai tutti", gli risponde - tra le risate - il numero uno del padel internazionale.