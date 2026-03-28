Sinner-Lehecka, finale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner è a un solo passo dal completare per la prima volta in carriera il Sunshine Double . Dopo il titolo conquistato a Indian Wells , il numero due del mondo ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Miami riuscendo a battere per la settima volta di fila Alexander Zverev , terza testa di serie del tabellone, che si è arreso con il punteggio di 6-3 7-6(4). In quella che sarà la sua quarta finale in Florida, Sinner affronterà il ceco numero 22 della classifica Atp Jiri Lehecka , che superando in semifinale Arthur Fils ha invece raggiunto la prima finale della sua carriera in un Masters 1000.

Sinner-Lehecka, quando si gioca

La partita tra Sinner e Lehecka, valida per la finale del Miami Open, è in programma domenica 29 marzo sull'Hard Rock Stadium non prima delle ore 21:00.

I precedenti tra Sinner e Lehecka

Quello che andrà in scena nell'ultimo atto di Miami sarà il quarto incrocio a livello di circuito maggiore tra Sinner e Lehecka, con l'azzurro avanti 3-0 nel conto dei confronti diretti. La vittoria più recente risale al terzo turno del Roland Garros 2025, dove Jannik si impose nettamente con lo score di 6-0 6-1 6-2.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Miami, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

QUARTO TURNO – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE – $ 1.151.380