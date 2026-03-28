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sabato 28 marzo 2026
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Sinner-Lehecka, finale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il campione azzurro ha raggiunto la sua seconda finale consecutiva battendo come a Indian Wells ancora Alexander Zverev
2 min
Tagsjannik sinnerjiri leheckamasters 1000 miami

Jannik Sinner è a un solo passo dal completare per la prima volta in carriera il Sunshine Double. Dopo il titolo conquistato a Indian Wells, il numero due del mondo ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Miami riuscendo a battere per la settima volta di fila Alexander Zverev, terza testa di serie del tabellone, che si è arreso con il punteggio di 6-3 7-6(4). In quella che sarà la sua quarta finale in Florida, Sinner affronterà il ceco numero 22 della classifica Atp Jiri Lehecka, che superando in semifinale Arthur Fils ha invece raggiunto la prima finale della sua carriera in un Masters 1000. 

Sinner-Lehecka, quando si gioca

La partita tra Sinner e Lehecka, valida per la finale del Miami Open, è in programma domenica 29 marzo sull'Hard Rock Stadium non prima delle ore 21:00.

I precedenti tra Sinner e Lehecka

Quello che andrà in scena nell'ultimo atto di Miami sarà il quarto incrocio a livello di circuito maggiore tra Sinner e Lehecka, con l'azzurro avanti 3-0 nel conto dei confronti diretti. La vittoria più recente risale al terzo turno del Roland Garros 2025, dove Jannik si impose nettamente con lo score di 6-0 6-1 6-2.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Miami, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

QUARTO TURNO – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE – $ 1.151.380

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