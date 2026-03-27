Sinner-Zverev diretta, segui la semifinale di Miami. Tennis oggi

0:40

4-1 Sinner, che giocata!

Zverev sta giocando bene, Sinner ancora di più: 4-1 per l'azzurro. Jannik ha difficoltà al servizio, ma sugli scambi riesce a trovare traiettorie impossibili

0:35

Che game di Sinner: 3-1

Poco da fare: quando Sinner alza il livello non ce n'è per nessuno. Lo fa in questo quarto game, quando tira delle fucilate violentissime a Zverev tra cui il dritto lungolinea con cui si porta sul 3-1. Chapeau

0:30

Sinner annulla una palla break e va sul 2-1

Sinner annulla una palla break e va sul 2-1. Sinner sbaglia un po' - 6 errori - ma riesce con un dritto ad annullare il break e a portarsi avanti

0:20

Sinner - Zverev 1-1

Inizia forte Sinner, che porta a casa il primo game del primo set a Miami. E pensare che l'azzurro era partito male, poi però quattro punti di fila e 1-0. Zverev però è reattivo e pareggia subito, andando anche a rete e sorprendendo Jannik

0:12

+++ Sinner - Zverev al via +++

Serve Jannik: al via la semifinale di Miami tra Sinner e Zverev. Quest'ultimo ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere

0:07

Sinner e Zverev in campo, qualche scambio e si comincia

Qualche scambio tra Zverev (in nero) e Sinner, in rosa, e poi si inizia: la semifinale di Miami a un passo dal via sotto un meraviglioso sole al tramonto

23:54

A mezzanotte si gioca, Sinner e Zverev si riscaldano

Le immagini mostrano Sinner e Zverev mentre si allenano nel riscaldamento: a mezzanotte si gioca

23:44

Zverev già sicuro del sorpasso su Nole

A prescindere dall'andamento della semifinale con Sinner, per Zverev il torneo di Miami segnerà il ritorno sul podio del Ranking Atp: il tedesco è infatti già sicuro del sorpasso ai danni di Novak Djokovic per riprendersi il terzo posto.

23:39

In finale un Lehecka in grande spolvero

Il vincitore della sfida tra Sinner e Zverev troverà in finale un Lehecka in grande spolvero, che ha impressionato in semifinale contro Fils, battendo sin troppo facilmente il francese con un doppio 6-2.

23:34

Sinner in serie positiva con Zverev

Detto del vantaggio complessivo nei precedenti, che vede Sinner avanti 7-4 su Zverev, Jannik vanta una serie positiva impressionante nei confronti di Sascha: 6-0 il parziale a favore dell'altoatesino nelle ultime sfide con il tedesco.

23:30

Percorso accidentato per Zverev

Meno agevole rispetto a quello di Sinner, il percorso verso la semifinale di Zverev. Che prima di dominare su Cerundolo ai quarti, ha rischiato prima con Marin Cilic, che lo ha trascinato al terzo set, e poi con Quentin Halys, piegato solamente dopo due combattutissimi tie-break.

23:26

Percorso netto per Sinner

Sullo slancio del trionfo di Indian Wells, anche a Miami la legge di Sinner si è imposta sui rivali, con un percorso netto che ha portato Jannik in semifinale senza concedere nulla ai rivali: Dzumhur, Moutet, Michelsen e Tiafoe tutti battuti in due set.

23:23

Sinner può 'braccare' Alcaraz

Per Jannik Sinner l'Open di Miami è diventato anche un'occasione per ridurre le distanze da Alcaraz, dopo la clamorosa e prematura eliminazione del numero uno del mondo. In caso di successo in California, l'italiano accorcerebbe ulteriormente le distanze, con la prospettiva di riprendersi il ruolo di leader del Ranking Atp in occasione del tornero di Montecarlo.

23:16

Sinner-Zverev, dodicesimo atto

Sinner e Zverev si sono incontrati in semifinale a Indian Wells ed il successo di Jannik lo ha portato avanti 7-4 negli scontri diretti. Oggi è la dodicesima sfida tra i due, la seconda consecutiva con in palio una finale.

23:12

Sinner a caccia del 'Sunshine Double'

Non sarebbe un risultato banale o secondario, vincere il 'Sunshine Double', ossia fare l'accoppiata Indian Wells-Miami, varrebbe certamente una menzione di merito nel grande libro del tennis mondiale, a prescindere dal Ranking Atp. E Jannik Sinner ci prova: superare Zverev per andarsi a giocare il torneo della Florida, dopo aver trionfato in California.

23:05

Sinner-Zverev, come seguirla in tv e streaming

La sfida per accedere all'atto finale del Masters 1000 di Miami contro Lehecka tra Sinner e Zverev potrà essere seguita in diretta sul sito del Corriere dello Sport - Stadio, oppure in tv e streaming. Ecco come

23:00

Sinner-Zverev: chi vince sfida Lehecka

Si avvicina il clou del torneo di Miami, è una finale anticipata quella tra Sinner e Zverev. Chi vince affronterà Lehecka per giocarsi il titolo dell'Open della Florida.

Miami, Stati Uniti