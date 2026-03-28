Tutta la frustrazione di Zverev nella frase in tedesco a rete con Sinner: "Non è bastato che..."

Una frase in tedesco pizzicata dalle telecamere dopo la vittoria di Sinner a Miami ha svelato totalmente la frustrazione di Zverev. Il tedesco ha giocato davvero bene, così come Jannik, e sono arrivati i giusti applausi del pubblico di Miami. Una prestazione di livello che però non è bastata a strappare all'azzurro neppure un set. Dopo due ore scarse a Miami è volato in finale Sinner. E allora, appunto, c'è una frase che svela bene tutta la frustrazione di Zverev.