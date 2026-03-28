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sabato 28 marzo 2026
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Tutta la frustrazione di Zverev nella frase in tedesco a rete con Sinner: "Non è bastato che..."

Jannik si complimenta con l'avversario per la grande partita, lui gli risponde svelando tutta la sua amarezza
2 min

Una frase in tedesco pizzicata dalle telecamere dopo la vittoria di Sinner a Miami ha svelato totalmente la frustrazione di Zverev. Il tedesco ha giocato davvero bene, così come Jannik, e sono arrivati i giusti applausi del pubblico di Miami. Una prestazione di livello che però non è bastata a strappare all'azzurro neppure un set. Dopo due ore scarse a Miami è volato in finale Sinner. E allora, appunto, c'è una frase che svela bene tutta la frustrazione di Zverev.

Sinner e il botta e risposta con Zverev, cosa si sono detti

Sinner lo abbraccia e gli fa i complimenti: "Hai giocato bene". Zverev pare quasi sospirare: "Già, ma non è stato abbastanza". Poche parole, ma chiarissime, in tedesco, che rivelano esattamente il pensiero di chi, in questo momento, non riesce a frenare il numero due al mondo. Sarà per la prossima volta. Forse.

 

 

 

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