Tutta la frustrazione di Zverev nella frase in tedesco a rete con Sinner: "Non è bastato che..."
Una frase in tedesco pizzicata dalle telecamere dopo la vittoria di Sinner a Miami ha svelato totalmente la frustrazione di Zverev. Il tedesco ha giocato davvero bene, così come Jannik, e sono arrivati i giusti applausi del pubblico di Miami. Una prestazione di livello che però non è bastata a strappare all'azzurro neppure un set. Dopo due ore scarse a Miami è volato in finale Sinner. E allora, appunto, c'è una frase che svela bene tutta la frustrazione di Zverev.
Sinner e il botta e risposta con Zverev, cosa si sono detti
Sinner lo abbraccia e gli fa i complimenti: "Hai giocato bene". Zverev pare quasi sospirare: "Già, ma non è stato abbastanza". Poche parole, ma chiarissime, in tedesco, che rivelano esattamente il pensiero di chi, in questo momento, non riesce a frenare il numero due al mondo. Sarà per la prossima volta. Forse.