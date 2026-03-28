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sabato 28 marzo 2026
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Bolelli e Vavassori diretta finale doppio Miami: segui la sfida contro Heliovaara e Patten, tennis oggi LIVE

Gli azzurri sfidano il finlandese e il britannico all'ultimo atto del Masters 1000 statunitense: in palio c'è la conquista del titolo nel secondo appuntamento del 'Sunshine Double'. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
7 min
Tagsmasters 1000 miamibolelli e vavassori
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MIAMI (STATI UNITI) - Appuntamento con la storia per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Oggi - sabato 28 marzo - gli azzurri (teste di serie n.7 del tabellone) scendono in campo per la finale del doppio maschile al Masters 1000 di Miami contro la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten (n.4 del seeding), vere e proprie bestie nere del duo italiano (Simone e Andrea hanno perso ben cinque dei sei confronti diretti disputati). Dopo aver trionfato a Rotterdam a metà febbraio (6-3, 6-4 in finale contro Ho e Jebens), Bolelli e Vavassori vanno a caccia di un altro titolo, secondo appuntamento del prestigioso 'Sunshine Double'Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

18:04

Bolelli e Vavassori scatenati: azzurri avanti 4-2

Ottimo sesto game del primo parziale per il duo azzurro: concesso un solo 15 (sul 40-0) a Heliovaara e Patten, finora piuttosto macchinoso.

18:00

Heliovaara e Patten accorciano ancora le distanze: azzurri avanti 3-2

Altro turno di battuta a 15 per la coppia finnico-britannica, solidissimi al servizio.

17:56

Bolelli e Vavassori si salvano al deciding point: 3-1 su Heliovaara/Patten

Sopra 40-15 (ottimo Simone al servizio), gli azzurri - complici due gratuiti di Andrea (errore con lo smash e difesa lunga del piemontese) - si fanno incredibilmente raggiungere sul 40-40. Si va ancora al deciding point ma la prima vincente di Vavassori toglie le castagne dal fuoco.

17:51

Heliovaara e Patten dimezzano lo svantaggio: Bolelli e Vavassori avanti 2-1

Turno di battuta a 15 per la coppia finnico-britannica che dimezza lo svantaggio nel primo set.

17:48

Bolelli e Vavassori consolidano il break con un brivido: Heliovaara/Patten sotto 2-0

Il finlandese e il britannico mettono paura agli azzurri portandosi sul 30-0 poi Simone e Andrea salgono in cattedra e con tre punti vinti di fila ribaltano il game (40-30). La pressione si fa sentire e gli azzurri commettono un sanguinoso doppio fallo (40-40), il primo della partita. Si va al deciding point: la risposta di rovescio di Heliovaara è fuori. Gli azzurri, con il brivido, consolidano il break portandosi su doppio vantaggio.

17:44

C'è il break di Bolelli e Vavassori: 1-0 per gli azzurri!

Inizio di match da urlo per la coppia italiana: sul 30 pari arriva il gran dritto di Simone che vale la prima palla break della partita. Gli azzurri si difendono in maniera egregia e costringono Patten all'errore.

17:40

+++ Masters 1000 Miami, inizia la finale del doppio maschile +++

Al via l'atto conclusivo all'Hard Rock Stadium: si parte con Heliovaara/Patten al servizio.

17:33

Giocatori in campo!

I quattro protagonisti della finalissima fanno il loro ingresso sul cemento dell'Hard Rock Stadium di Miami, accolti dagli applausi del pubblico.

17:20

Miami, Bolelli e Vavassori volano in finale: Arends e Smith battuti in due set

La coppia azzurra si impone 6-3, 6-4 e raggiunge l'atto conclusivo del torneo statunitense. LEGGI TUTTO

17:10

Masters 1000 Miami, il percorso di Heliovaara e Patten

Primo turno: Heliovaara/Patten b. Goransson/Michelsen 6-3, 6-2

Secondo turno: Heliovaara/Patten b. Gonzalez/Pel 6-2, 6-4

Quarti di finale: Heliovaara/Patten b. Arevalo/Pavic 6-3, 6-4

Semifinale: Heliovaara/Patten b. Granollers/Zeballos 6-2, 6-3

17:00

Masters 1000 Miami, il percorso di Bolelli e Vavassori

Primo turno: Bolelli/Vavassori b. Arneodo/Ram 5-7, 7-6 (2), 13-11

Secondo turno: Bolelli/Vavassori b. Etcheverry/Tabilo 6-3, 7-6 (5)

Quarti di finale: Bolelli/Vavassori b. Harrison/Skupski 7-5, 5-7, 10-6

Semifinale: Bolelli/Vavassori b. Arends/Smith 6-3, 6-4

16:50

Bolelli e Vavassori, i precedenti da incubo con Heliovaara e Patten

I precedenti non sorridono affatto agli azzurri che hanno perso ben cinque dei sei confronti diretti contro il finlandese e il britannico. L'unico successo di Simone e Andrea risale alla finale di Pechino 2024.

Le sfide tra le due coppie nel dettaglio:

Wimbledon 2024, trentaduesimi: Heliovaara/Patten b. Bolelli/Vavassori 6-3, 6-4

Pechino 2024, finale: Bolelli/Vavassori b. Heliovaara/Patten 4-6, 6-3, 10-5

Australian Open 2025, finale: Heliovaara/Patten b. Bolelli/Vavassori 6-7 (16-18), 7-6 (7-5), 6-3

ATP Finals 2025, semifinale: Heliovaara/Patten b. Bolelli/Vavassori 6-4, 6-3

Adelaide 2026, semifinale: Heliovaara/Patten b. Bolelli/Vavassori 6-4, 7-5

Doha 2026, semifinale: Heliovaara/Patten b. Bolelli/Vavassori 7-5, 6-4

16:40

Dove vedere Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten in tv e streaming

La finale del doppio al Masters 1000 di Miami sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in live streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.

16:30

Masters 1000 Miami, Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten: data e orario del match

La sfida tra la coppia azzurra e il duo composto dal finlandese e dal britannico, valida per la finale del doppio maschile al Masters 1000 di Miami, è in programma oggi - sabato 28 marzo - all'Hard Rock Stadium di Miami non prima delle 17:30 italiane (le 12:30 locali).

Hard Rock Stadium, Miami - Stati Uniti

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