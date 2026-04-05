Alcaraz sorpreso da Sinner: "Non me lo aspettavo a Montecarlo. Questo vuol dire solo una cosa..."

La sfida a Montecarlo: Alcaraz pronto

A Sky Sport lo spagnolo ha continuato: “Ci sono frasi di cui mi pento, come quando ho detto di voler andare a casa. Nei momenti difficili si perde lucidità, ma bisogna imparare da queste situazioni”, ha ammesso. Dopo quella battuta d’arresto, Alcaraz ha scelto di fermarsi e resettare: qualche giorno in più a Miami per problemi di viaggio, poi il ritorno a Murcia e una pausa totale di quattro o cinque giorni senza toccare la racchetta. “Avevo bisogno di staccare. Poi ho ripreso gradualmente, tornando ad allenarmi e riabituandomi alla terra rossa”.