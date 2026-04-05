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Alcaraz sorpreso da Sinner: "Non me lo aspettavo a Montecarlo. Questo vuol dire solo una cosa..."

Lo spagnolo torna sulla terra rossa dopo il ko di Miami e punta forte sul torneo nel Principato: “Sono carico”

Da Parigi a Monte-Carlo, Carlos Alcaraz ritrova la terra rossa, la superficie che nel 2025 lo ha consacrato come dominatore assoluto. Con 4.300 punti raccolti – più di chiunque altro – grazie ai trionfi a Monte-Carlo, Roma e Roland Garros, oltre alla finale di Barcellona, lo spagnolo torna ora nel Principato con ambizioni altissime. Si riapre così la sfida con Jannik Sinner: “La terra rossa mi mancava, sono molto contento di essere tornato a giocare su questa superficie”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Alcaraz e le parole su Sinner in vista di Montecarlo

Proprio la presenza dell’azzurro nel Principato ha sorpreso Alcaraz: “Sinceramente mi ha stupito vederlo qui dopo aver vinto due tornei così importanti. Questo però dimostra che sta benissimo fisicamente e che può vincere ovunque”. Lo spagnolo non nasconde il desiderio di affrontarlo:Spero di incontrarlo qui a Monte-Carlo, perché quest’anno non è ancora successo. Sarebbe bello farlo sulla terra”.

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La sfida a Montecarlo: Alcaraz pronto

A Sky Sport lo spagnolo ha continuato: “Ci sono frasi di cui mi pento, come quando ho detto di voler andare a casa. Nei momenti difficili si perde lucidità, ma bisogna imparare da queste situazioni”, ha ammesso. Dopo quella battuta d’arresto, Alcaraz ha scelto di fermarsi e resettare: qualche giorno in più a Miami per problemi di viaggio, poi il ritorno a Murcia e una pausa totale di quattro o cinque giorni senza toccare la racchetta. “Avevo bisogno di staccare. Poi ho ripreso gradualmente, tornando ad allenarmi e riabituandomi alla terra rossa”.

 

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Da Parigi a Monte-Carlo, Carlos Alcaraz ritrova la terra rossa, la superficie che nel 2025 lo ha consacrato come dominatore assoluto. Con 4.300 punti raccolti – più di chiunque altro – grazie ai trionfi a Monte-Carlo, Roma e Roland Garros, oltre alla finale di Barcellona, lo spagnolo torna ora nel Principato con ambizioni altissime. Si riapre così la sfida con Jannik Sinner: “La terra rossa mi mancava, sono molto contento di essere tornato a giocare su questa superficie”.

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