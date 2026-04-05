MONTE-CARLO - Sinner non si ferma mai e, dopo la giornata intensa vissuta tra i bambini e in campo contro Zverev in un match-esibizione, debutta con una netta vittoria nel doppio nel Masters 1000 di Monte-Carlo, in attesa di aprire le danze anche nel singolare. In coppia con il belga Zizou Bergs, Jannik si aggiudica la sfida sul campo centrale, intitolato a Ranieri III, contro il ceco Machac ed il norvegese Ruud, regolati in due set per 6-4, 7-5. Segui tutto in diretta.

13:25

Quando debutta Sinner nel singolare

Per quanto riguarda il debutto nel singolare di Jannik Sinner, ancora non si conoscono né il giorno, né il nome del rivale. Il numero 2 del Mondo, che dopo il Double Sunshine americano può già tornare a mettere nel mirino il primo posto nel Ranking Atp di Carlos Alcaraz, dovrebbe debuttare a Monte-Carlo tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile. Se la vedrà con il vincitore del derby transalpino tra Moise Kouamé e Ugo Humbert.

13:10

Gli altri italiani nel torneo di doppio

Non solo Sinner in coppia con Bergs, al torneo di doppio sono iscritti altri quattro italiani: Andrea Vavassori giocherà con Matteo Berrettini per esordire martedì contro Alex de Minaur e Cameron Norrie. Lo stesso giorno, Flavio Cobolli e Luciano Darderi affronteranno lo svedese Andre Goransson e lo statunitense Evan King.

13:00

Indicazioni positive per Sinner sulla terra rossa

Il prologo nel doppio è anche un modo per riprendere confidenza con la terra per Jannik Sinner, che a Monte-Carlo cerca anche di sfarare il tabù di questa superficie. Buone le indicazioni arrivate soprattutto dal servizio, con 7 Ace.

12:52

I prossimi avversari di Jannik e Zizou

Sinner e Bergs scopriranno solamente martedì 7 aprile il nome dei loro prossimi rivali, che uscirà dall'esito della sfida tra i fratelli Stefanos e Pavlos Tsitsipas e la coppia franco-argentina formata da Manuel Guinard e Guido Andreozzi.

12:44

Sinner e Bergs avanzano al secondo turno

La coppia formata da Jannik Sinner e Zizou Bergs si qualifica così al secondo turno del torneo di doppio a Monte-Carlo: sfida equilibrata con Machac e Ruud, che però si sono dovuti arrendere nei momenti decisivi del match. Secondo set portato a casa dopo una grande rimonta dallo 0-3 iniziale e dal pericoloso 2-4 subito dopo il controbreak.

12:38

+++ Sinner e Bergs si impongono in due set su Machac/Ruud: 6-4, 7-5! +++

Sinner al servizio mette il turbo, gioco a zero e Machac/Ruud ko: finisce 6-4, 7-5 per Jannik e Bergs, che si prendono la vittoria!

12:35

Break Sinner/Bergs: Jannik in battuta per chiuderla qui

Servizio strappato a zero dalla coppia Sinner/Bergs, che completa la rimonta portandosi sul 6-5 contro Machac/Ruud: Jannik in battuta per chiudere il match!

12:33

Sinner/Bergs non mollano: 5-5!

Bene questa volta Bergs al servizio, Machac/Ruud ancora agguantati nel secondo set dopo essere stati avanti 0-3 e 2-4!

12:29

Sinner/Bergs per salvare il set

Con Machac al servizio e Ruud a rete nuovo vantaggio per la coppia ceco-norvegese: al cambio campo Sinner/Bergs per salvare e prolungare il secondo set.

12:26

Sinner/Bergs al deciding point: si torna in parità nel secondo set!

Game intensissimo con due palle break per Machac/Ruud, alla fine Sinner e Bergs la spuntano al deciding point e rimettono in equilibrio un secondo set nato malissimo: 4-4!

12:20

Sinner/Bergs reagiscono ancora: altro controbreak!

Reazione immediata da parte di Sinner e Bergs, che stavolta sul servizio di Ruud si riprendono il break. Jannik torna in battuta per rimettere in equilibrio il secondo set.

12:17

Bergs tradisce ancora: nuovo break per Machac/Ruud

Occasione sprecata per Sinner e Bergs, con il belga ancora in crisi sul servizio e Jannik che come in occasione del primo break subito fallisce lo smash: Machac/Ruud si riprendono il vantaggio, portandosi sul 4-2 nel secondo set.

12:13

Controbreak per Sinner/Bergs: 2-3!

Ecco il contro-break di Sinner e Bergs, che strappano il servizio a Machac al deciding point! Ora il belga in battuta per agguntare il pari!

12:09

Bene Sinner al servizio: 1-3

Con Sinner al servizio arriva il primo game del secondo set dopo il break subito da Bergs: Ruud molto impreciso e punteggio di 1-3.

12:05

Allungo di Machac/Ruud: 3-0

Ruud solido al servizo e ottimo in difesa, Machac chiude bene a rete e per Siner/Bergs è tutto in salita il secondo set: 0-3.

12:00

Arriva il break di Machac/Ruud: 2-0

Jannik e Zizou volano sul 40-15 ma si fanno raggiungere sul 40 pari, complici due clamorosi doppi falli del belga. Si va al deciding point: Sinner sbaglia lo smash, c'è il break di Machac/Ruud.

11:57

Machac/Ruud la spuntano al deciding point: 1-0 nel secondo set

Primo game del secondo parziale all'insegna dell'equilibro. Sul 30 pari, la coppia ceco-norvegese si porta avanti chiudendo con la volée di Casper che, poco dopo, pasticcia a rete. Tomas poi sale in cattedra e con l'ace non sbaglia.

11:54

+++ Al via il secondo set +++

Inizia il secondo parziale del match con Machac al servizio.

11:51

+++ Sinner e Bergs vincono il primo set: 6-4 contro Machac/Ruud +++

Turno di battuta a 15 per la coppia italo-belga che si aggiudica il primo parziale del match dopo 38' di partita.

11:47

Machac/Ruud non si arrendono: Sinner e Bergs avanti 5-4

Turno di battuta a 30 per il duo ceco-norvegese che non molla. Ora, dopo il cambio di campo, Jannilk e Zizou servono per il primo parziale del match.

11:44

Sinner e Bergs 'vedono' il primo set: 5-3 con Machac/Ruud

Sotto 0-30, Jannik e Zizou rimontano e volano sul 40-30, a un solo punto dal 5-3. Il belga però sbaglia la volée: si va, ancora una volta, al deciding point. Qui Ruud commette un grave errore in risposta con il dritto, regalando il game alla coppia italo-belga. Ora il duo ceco-norvegese serve per restare nel primo set.

11:39

Machac/Ruud cancellano due palle break e restano in corsa nel primo set

Sotto 30-40 e con le spalle al muro, Tomas e Casper cancellano la prima palla break (dritto in allungo di Jannik) poi si salvano al deciding point con la solida prima del boemo. Sinner e Bergs avanti 4-3.

11:35

Sinner e Bergs tengono il servizio: 4-2

Sotto 15-30, arriva la volée di rovescio del belga che ristabilisce l'equilibrio nel game. A quel punto Jannik fa la voce grossa con un doppio ace (il secondo in kick) che fa volare il duo italo-belga sul 4-2.

11:31

Machac e Ruud accorciano le distanze: Sinner/Bergs ora avanti 3-2

Turno di battuta a zero per Tomas e Casper che provano a ricucire lo strappo.

11:29

Sinner e Bergs consolidano il break: 3-1 con Machac/Ruud

Jannik e Zizou concedono un solo punto alla coppia ceco-norvegese, consolidano il break e volano sul 3-1.

11:25

Sinner/Bergs, arriva il break: Jannik e Zizou avanti 2-1

L'azzurro e il belga strappano il servizio al duo Machac/Ruud nel terzo game del primo set. Sul 30 pari arriva una gran risposta di rovescio di Jannik che vale il 40-30 e la palla break. Il ceco, sotto pressione, commette il primo sanguinosissimo doppio fallo della sua partita ed è costretto a cedere la battuta al duo italo-belga.

11:21

Sinner e Bergs pareggiano i conti: è 1-1 a Monte-Carlo

Sotto 15-30, Jannik trasforma il primo ace del match per il 30 pari che diventa 40-30 con la prima dell'azzurro. Machac però risponde con un vincente di rovescio: si va al deciding point. Il numero due al mondo nel singolare tiene bene con il rovescio e riporta il primo set in parità.

11:18

Machac/Ruud avanti 1-0

Il ceco e il norvegese volano sul 30-0, poi si fanno raggiungere da Jannik e Zizou. A quel punto Casper sale in cattedra con due ottime prime.

11:16

Si parte!

Via al match! Sinner e Bergs in risposta, servizio a Ruud.

11:12

Riscaldamento

Tennisti in campo per il riscaldamento, ancora qualche minuto e si parte.

11:06

Tra poco l'ingresso in campo di Sinner e Bergs

Sinner, Bergs e i loro avversari sono attesi in campo. Manca poco all'inizio del match.

10:53

Oltre Sinner

Oltre a Sinner, nel tabellone di doppio figurano altri quattro azzurri. Una coppia è composta da Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre l’altra da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori.

10:35

Bublik esclusivo: "Sinner fa bene al nostro sport"

Leggi l'intervista a Bublik, che adora il nostro Paese, vive il suo tennis in modo normale e stima Sinner. LEGGI TUTTO

10:18

Sinner e il sorpasso su Alcaraz

In merito all’ipotetico sorpasso in classifica ai danni dell'attuale numero 1 Carlos Alcaraz Sinner ha detto: "Conosco gli scenari possibili, però quando sei un giocatore di alto livello il tuo obiettivo è vincere trofei. E poi guardo più la Race".

10:02

Sinner: "Il sole di Indian Wells mi ha aiutato"

"La terra è una superficie più impegnativa fisicamente, quindi avremo altre risposte. Ma l’anno scorso ho giocato un buon tennis e sento che le lunghe sessioni sotto il sole di Indian Wells mi abbiano aiutato molto", ha aggiunto Sinner.

9:50

Sinner: "La terra non è la mia superficie"

"La terra battuta non è la mia superficie preferita, ma mi piace giocarci e penso di poter esprimere un buon tennis. Non ho ancora vinto nessun Masters 1000 sul rosso, pur essendoci andato vicino un paio di volte: sarebbe bello riuscirci in questo torneo che amo giocare", ha dichiarato Sinner.

9:40

A che ora gioca Sinner

La partita tra Sinner/Bergs e Machac/Ruud è in programma oggi (domenica 5 aprile) alle ore 11 in diretta tv e streaming su Sky Sport. LEGGI TUTTO

9:40

La giornata di Sinner prima del doppio

Ieri Sinner non ha avuto un minuto libero. In mattinata ha partecipato a un evento presso la Stazione Marittima, dove ha giocato in campo con alcuni bambini per poi sfidare Alexander Zverev in una partita d’esibizione di mini-tennis. In seguito si è allenato con Valentin Vacherot, mentre nel pomeriggio è stato tempo di media day.

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