Sinner/Bergs-Machac/Ruud, primo turno Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Saranno Jannik Sinner e Zizou Bergs a rompere il ghiaccio sul campo principale del Montecarlo Country Club. I due sfideranno infatti Tomas Machac e Casper Ruud nell'incontro valevole per il primo turno del doppio del primo Masters 1000 stagionale su terra. L'azzurro aveva già giocato in doppio a Indian Wells con Reilly Opelka, ma era arrivata una prematura sconfitta. Proverà a riscattarsi nel Principato di Monaco in coppia con il belga Bergs, con cui si era allenato in California. I due, al primo torneo insieme (lo stesso vale per gli avversari), partiranno leggermente favoriti.
Quando giocano Sinner/Bergs
La partita di doppio di Jannik Sinner e Zizou Bergs, valida per il primo turno del torneo di doppio Masters 1000 di Montecarlo, è in programma domenica 5 aprile sul Campo Ranieri III alle ore 11.00.
Dove vedere la partita in tv
Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre visbile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Montecarlo, il montepremi del doppio
CAMPIONI - €298,950
FINALISTI - €162,400
SEMIFINALI - €89,210
QUARTI DI FINALE - €49,220
SECONDO TURNO - €27,050
PRIMO TURNO - €14,770