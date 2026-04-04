Sinner/Bergs-Machac/Ruud, primo turno Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno Jannik Sinner e Zizou Bergs a rompere il ghiaccio sul campo principale del Montecarlo Country Club. I due sfideranno infatti Tomas Machac e Casper Ruud nell'incontro valevole per il primo turno del doppio del primo Masters 1000 stagionale su terra. L'azzurro aveva già giocato in doppio a Indian Wells con Reilly Opelka, ma era arrivata una prematura sconfitta. Proverà a riscattarsi nel Principato di Monaco in coppia con il belga Bergs, con cui si era allenato in California. I due, al primo torneo insieme (lo stesso vale per gli avversari), partiranno leggermente favoriti.