Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 6 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner/Bergs-Machac/Ruud, primo turno Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

In attesa dell'esordio in singolare, Jannik scenderà in campo nel Principato di Monaco in doppio: quello che c'è da sapere sul suo impegno
2 min
Tagsjannik sinnermasters 1000 montecarlo

Saranno Jannik Sinner e Zizou Bergs a rompere il ghiaccio sul campo principale del Montecarlo Country Club. I due sfideranno infatti Tomas Machac e Casper Ruud nell'incontro valevole per il primo turno del doppio del primo Masters 1000 stagionale su terra. L'azzurro aveva già giocato in doppio a Indian Wells con Reilly Opelka, ma era arrivata una prematura sconfitta. Proverà a riscattarsi nel Principato di Monaco in coppia con il belga Bergs, con cui si era allenato in California. I due, al primo torneo insieme (lo stesso vale per gli avversari), partiranno leggermente favoriti.

Quando giocano Sinner/Bergs

La partita di doppio di Jannik Sinner e Zizou Bergs, valida per il primo turno del torneo di doppio Masters 1000 di Montecarlo, è in programma domenica 5 aprile sul Campo Ranieri III alle ore 11.00.

Dove vedere la partita in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre visbile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi del doppio

CAMPIONI - €298,950
FINALISTI - €162,400
SEMIFINALI - €89,210
QUARTI DI FINALE - €49,220
SECONDO TURNO - €27,050
PRIMO TURNO - €14,770

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Sinner svela il segreto del suo incredibile inizio di stagioneL'improbabile amicizia tra Verdone e Medvedev

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS