Sinner diretta doppio Indian Wells: segui la sfida insieme a Opelka contro Granollers-Zeballos. Tennis oggi LIVE

Jannik Sinner e Reilly Opelka si preparano a sfidare la coppia di testa di serie formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos nel primo turno (sedicesimi) del tabellone del doppio al Masters 1000 di Indian Wells. Il campione azzurro e l’americano, uniti da una solida amicizia fuori dal campo, hanno ottenuto l’accesso al main draw grazie a una wild card concessa dagli organizzatori del prestigioso torneo californiano. Già in passato hanno giocato e vinto insieme. La sfida promette scintille contro una delle formazioni più forti e consolidate del circuito. Segui la partita in diretta.

19:48

19:46

19:41

Sinner e Opelka, il passato

Jannik e Reilly si conoscono bene. Nel 2021 hanno vinto l’ATP 250 di Atlanta in finale contro la coppia composta da Johnson e Thompson. Dopo oltre quattro anni e mezzo, dunque, Sinner torna a giocare con Opelka in un torneo molto più complicato

19:36

Chi è Opelka

Ha 28 anni il gigante americano (211 centimetri) di St. Joseph, Michigan. Adesso è il numero 68 al mondo, ma in passato ha raggiunto la Top 20. Sinner è un suo amico

19:32

19:30

Sinner, orario e tv del doppio

Il match sarà il secondo sul Campo 4 di Indian Wells e non inizierà prima delle 20.30. In tv sarà trasmetto in diretta su Sky Sport

