Sinner tra Formula 1, gli amici ed il doppio con Opelka: "Gli ho chiesto io di giocare insieme ma se perderemo..."

Sinner e il doppio: "Mi aiuta a migliorare"

La partecipazione di Jannik al doppio ad Indian Wells ha sorpreso tutti, infatti un doppio impegno potrebbe sembrare una distrazione o uno spreco di energie per la rincorsa al titolo californiano, soprattutto viste le prestazioni nei primi due tornei stagionali dove non ha raggiunto la finale. Agli Australian Open, infatti, era stato fermato in semifinale da Djokovic mentre in Qatar, agli Atp 500, si è fermato ai quarti contro Mansik, mettendo molto terreno tra lui e il rivale Alcaraz, che al momento ha un vantaggio di 2700 punti nel Ranking. L'azzurro però ha sostenuto così la sua scelta di partecipare al doppio: "Mi godrò il debutto in doppio con Reilly, vedremo cosa succederà. Gli ho chiesto io se volesse giocare insieme. Lui mi ha risposto di sì. Mi piace giocare il doppio con qualcuno con cui mi trovo bene fuori dal campo. Devo divertirmi quando gioco il doppio. Quando abbiamo i singolari abbiamo molta attenzione e tensione addosso". I due sono infatti grandi amici e come prosegue poi Sinner, giocare questa competizione può aiutare a migliorare in alcuni aspetti: "Il doppio ci serve poi per poter lavorare su alcune cose rimanendo rilassati, ma restando sempre nelle sensazioni di una partita. Anche se si perde va bene lo stesso essendo singolaristi. Se perderemo il servizio quando Reilly sarà in battuta sarà colpa mia e della mia ‘brutta mano’ a rete".

Gli hobby e gli amici: ecco come ci si rilassa fuori dal campo

La vita durante i tornei può essere molto movimentata e con pochi momenti di svago, l'altoatesino però ha raccontato come lui prova a rilassarsi durante i tornei, per essere anche più calmo durante le partite: "Le ultime serate sono state davvero belle, c’è stata la Formula 1 che amo guardare. Conoscendo alcuni piloti diventa ancora più interessante. Sono un grande fan. Ieri l’inizio della gara è stato molto bello, è sicuramente qualcosa che mi era mancato negli ultimi mesi. Ora finalmente sono tornate le gare. Questo mi aiuta molto a rilassarmi e a pensare ad altre cose". Oltre alla Formula 1, anche gli amici sono fondamentali: "Qui sono venuti alcuni miei amici: uno è partito ieri e l’altro è ancora qui. Ci si diverte molto anche giocando con la PlayStation la sera. In questo modo vivo anche un po’ i miei 24 anni".