Perché il video di Sinner che compra la carta igienica è diventato virale: eppure conoscendo Jannik...

Con Jannik Sinner anche l'ordinarietà diventa virale. Nelle ultime ore ha conosciuto una vasta diffusione sui social un video che immortala il tennista azzurro - impegnato nel Masters 1000 di Indian Wells - nel parcheggio di una nota catena di negozi americana con sottobraccio della carta igienica. Un'azione normale per il 99% degli esseri umani, ma che non passa inosservata quando a farla è il tennista azzurro. Che non solo è stato riconosciuto da una serie di persone, le quali gli hanno chiesto di firmare degli autografi, ma è stato anche filmato. Il video è dunque diventato virale e in molti hanno commentato questo scorcio di quotidianità così consueto eppure così unico. D'altronde ciò a cui i fan hanno accesso è prevalentemente il tennista e non il ventiquattrenne: è bastato perciò vederlo in mano con dei rotoli di carta igienica invece di una racchetta per entusiasmarsi. Da sottolineare che comunque Jannik è stato estremamente gentile e ha dedicato qualche secondo ai presenti, firmando autografi e ringraziando per i complimenti.