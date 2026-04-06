Cobolli diretta Monte-Carlo: segui l'esordio contro Comesana. Tennis oggi LIVE

MONTE-CARLO - È il giorno dell'esordio di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, numero n.16 del mondo e decima testa di serie del tabellone, sfida al primo turno l'argentino Francisco Comesana (qualificato e n.99 del ranking Atp). In palio c'è la qualificazione al secondo turno del torneo monegasco su terra rossa contro il vincente del confronto tra il canadese Shapovalov e il belga Blockx. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.