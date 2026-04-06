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lunedì 6 aprile 2026
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Cobolli diretta Monte-Carlo: segui l'esordio contro Comesana. Tennis oggi LIVE

Flavio fa il suo debutto al Masters 1000 monegasco contro l'argentino: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagsMasters 1000 Monte CarloCobolli-Comesana
Aggiorna

MONTE-CARLO - È il giorno dell'esordio di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, numero n.16 del mondo e decima testa di serie del tabellone, sfida al primo turno l'argentino Francisco Comesana (qualificato e n.99 del ranking Atp). In palio c'è la qualificazione al secondo turno del torneo monegasco su terra rossa contro il vincente del confronto tra il canadese Shapovalov e il belga Blockx. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

17:30

Cobolli-Comesana, i precedenti

Quello odierno nel Principato è il primo confronto diretto tra Flavio e Francisco che non si sono mai sfidati in carriera.

17:20

Dove vedere Cobolli-Comesana in tv e streaming

Il match tra l'azzurro e l'argentino, valido per il primo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.

17:15

Masters 1000 Monte-Carlo, Cobolli-Comesana: data e orario del match

La sfida tra l'azzurro e l'argentino, valida per il primo turno del torneo monegasco su terra rossa, si disputa oggi - lunedì 6 aprile - come quarto match di giornata sul 'Court des Princes' dopo Rinderknech-Khachanov, Lehecka-Nava e Fonseca-Diallo. Inizio del match in programma non prima delle 17:45.

Court des Princes, Monte-Carlo

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

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