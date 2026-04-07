Berrettini-Medvedev, secondo turno Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

È durato appena 21 minuti l'esordio di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Montecarlo . Sotto 4-0 lo spagnolo Roberto Bautista Agut è stato infatti costretto al ritiro, dopo aver chiesto il medical timeout al termine del terzo gioco, lasciando strada libera all'azzurro verso il secondo turno dove ad attenderlo ci sarà ora la testa di serie numero 7 del tabellone Daniil Medvedev . I precedenti sorridono al russo che si è imposto in tutti e tre i precedenti incroci. Quello che andrà in scena nel Principato sarà però il primo incontro sulla terra rossa.

Berrettini-Medvedev, quando si gioca

La partita tra Berrettini e Medvedev, valida per il secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters, è in programma mercoledì 8 aprile con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Berrettini e Medvedev

Sono tre i precedenti tra Berrettini e Medvedev e il russo è sempre riuscito ad imporsi. L'ultimo incrocio risale all'Atp Cup del 2022 dove Medvedev ha avuto la meglio con lo score di 6-2 6-7(5) 6-4. Sarà però la prima sfida sulla terra rossa.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520

SECONDO TURNO – € 45.520

TERZO TURNO – € 84.980

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALE – € 532.120

VINCITORE – € 974.370