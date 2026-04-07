MONTE-CARLO - Dopo il debutto vincente di Flavio Cobolli , che nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo ha superato in tre set l'argentino Francisco Comesana, oggi (martedì 7 aprile, ore 11 circa) è toccato all'altro romano Matteo Berrettini (n.90 Atp) esordire sulla terra rossa del Principato di Monaco, dove ha però giocato solo quattro game : con l'azzurro avanti 4-0 nel primo set infatti, il suo avversario spagnolo Roberto Bautista Agut (n.80 Atp) si è ritirato per un problema fisico. Nel secondo turno ci sarà il russo Daniil Medvedev (n.10 Atp) di fronte a Berrettini. Rivivi la diretta della partita.

12:06

Medvedev un tabù da sfatare per Matteo: i precedenti

Un vero e proprio tabù Daniil Medvedev per Matteo Berrettini, che affronterà il n.10 del mondo nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il russo ha infatti vinto tutti e tre i precedenti match giocati contro l'azzurro: nel 2018 al Masters 1000 di Indian Wells (6-7, 7-5, 6-4 nel secondo turno), nella finale della Atp Cup del 2021 (6-4, 6-2) e nel Round Robin della stessa competizione l'anno successivo (6-2, 6-7, 6-4).

11:54

Berrettini, quanti punti restano da difendere a Montecarlo

Sono 50 i punti guadagnati da Berrettini con il successo su Bautista Agut nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Ne restano altri 50 da difendere all'azzurro, che lo scorso anno era arrivato fino agli ottavi (battuto dall'altro azzurro Musetti). Arrivato nel Principato di Monaco da n.90 Atp, nella classifica 'live' il romano è al momento fuori dalla top 100.

11:48

Dopo Matteo tocca a Sinner sul campo centrale

Dopo il match di primo turno vinto da Berrettini contro Bautista Agut (ritiro dello spagnolo nel primo set con l'azzurro avanti 4-0), sulla terra rossa del 'Court Raninier III' scenderà in campo Jannik Sinner nella sfida contro il francese Ugo Humbert, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo.

11:44

Ora c'è Medvedev per Berrettini

Superato il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo grazie al ritiro di Roberto Bautista Agut, nel secondo Matteo Berrettini affronterà il russo Daniil Medvedev (n.10 Atp), che sarà al debutto dopo aver usufruito di un 'bye'.

11:35

Bautista Agut si ritira: Berrettini avanza al secondo turno

Roberto Bautista Agut alza bandiera bianca: sotto 4-0 nel primo set e alle prese con un problema fisico (tra collo e spalla destra), lo spagnolo si ritira e lascia strada libera all'azzurro che vola al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo..

11:33

Ancora un break per Berrettini: 4-0

Ancora un break per Berrettini: Bautista Agut vince il primo punto del game, ma poi ne perde quattro di fila. L'azzurro è ora avanti 4-0 sullo spagnolo nel primo set.

11:31

Finito il 'medical time-out': si riparte

Finito il 'medical time-out' di cui ha usufruito Bautista Agut: dopo sette minuti di interruzione si riparte con lo spagnolo al servizio e Berrettini avanti 3-0 nel primo set.

11:24

Gioco fermo: Bautista Agut chiede l'intervento del fisioterapista

Gioco fermo: problema fisico per Bautista Agut che, sotto 3-0 nel primo set contro Matteo Berrettini, ha chiesto l'intervento del fisioterapista. L'azzurro approfitta della pausa per parlare con il suo coach Thomas Enqvist.

11:23

Servizio a zero e fuga per Matteo

Servizio a zero per Matteo Berrettini, che consolida il break appena conquistato e vola sul 3-0 nel match contro Roberto Bautista Agut, valido per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo.

11:20

Subito un break per l'azzurro, ora avanti 2-0

Subito un break per Berrettini: l'azzurro porta Bautista Agut ai vantaggi e sfrutta la seconda chance utile per vincere il game e volare sul 2-0 nel primo set della partita.

11:14

Berrettini parte bene al servizio

Buona la partenza di Berrettini, che tiene il servizio a 15 e porta a casa il primo game di questa sfida contro lo spagnolo Bautista Agut.

11:11

Iniziata la partita con Matteo in battuta

Iniziata la partita tra Berrettini e Bautista Agut: al servizio c'è l'azzurro (su scelta dello spagnolo, che ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere nel primo game).

11:08

Riscaldamento in corso: tra poco via al match

Riscaldamento in corso per Berrettini e Bautista Agut, che tra poco si sfideranno sulla terra rossa del 'Court Rainier III' nel match valido per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo.

11:04

Berrettini e Bautista Agut entrati in campo tra gli applausi

Berrettini e Bautista Agut hanno fatto il loro ingresso sul campo centrale di Monte-Carlo tra gli applausi degli spettatori presenti sugli spalti.

10:56

Non solo Berrettini: altri due azzurri in campo oggi

Berrettini non è l'unico azzurro a scendere in campo oggi sulla terra rossa dell'Atp di Montecarlo. Dopo il match del romano contro lo spagnolo Bautista Agut sul centrale 'Court Rainier III' toccherà a Sinner contro il francese Humbert (secondo turno), mentre Darderi aprirà (in contemporanea con Berrettini) il programma del 'Court EA de Massy' affrontando il polacco Hurkacz.

10:45

Quanti punti deve difendere Matteo nel Principato

Scivolato al n.90 del ranking Atp, Matteo Berrettini dovrà difendere 100 punti nel Principato di Monaco, dove lo scorso anno uscì agli ottavi di finale (sconfitto in due set nel derby azzurro contro Lorenzo Musetti). All'azzurro non basterà battere oggi Bautista Agut per restare nella top 100.

10:37

Berrettini contro Bautista Agut: su quale campo si gioca

La sfida tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut, valida per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo (terra rossa) è quella che apre il programma del 'Court Rainier III', il campo centrale del 'Monte Carlo Country Club'. A seguire la partita di secondo turno tra l'altro azzurro Jannik Sinner e il francese Ugo Humbert.

10:26

Cobolli e la cena monegasca con Berrettini: "Matteo è una 'sòla'..."

Tra allenamenti e partite c'è tempo anche per una cena tra amici per Matteo Berrettini a Monte-Carlo, dove il tennista romano ha passato una divertente serata insieme ai colleghi ed amici Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. E proprio quest'ultimo ha raccontato in tv un divertente retroscena: "Matteo è una 'sòla'...". LEGGI TUTTO

10:18

I precedenti tra l'azzurro e lo spagnolo

Sono cinque i precedenti nel circuito Atp tra Matteo Berrettini (n.90 Atp) e Roberto Bautista Agut (n.85 Atp), con il bilancio di 4-1 in favore dell'azzurro. Il 29enne romano ha vinto in due set (7-6, 6-4) la prima sfida del 2018 in finale a Gstaad, per raccogliere poi due successi nel 2019 (6-4, 6-2 nella semifinale di Monaco e 7-6, 6-4 negli ottavi del Masters 1000 di Shanghai) e imporsi anche nell'ultimo match andato in scena nel 2021 (6-3, 7-5 nelle semifinali della Atp Cup). Il 37enne spagnolo ha battuto invece Berrettini una sola volta, nel 2019 in due set (-1, 6-4) nei sedicesimi del torneo di Doha.

10:09

Debutto vittorioso in doppio con Vavassori per Matteo

In attesa di debuttare contro Roberto Bautista Agut nel singolare al Masters 1000 di Montecarlo, Matteo Berrettini è già sceso in campo sulla terra rossa del Principato di Monaco nel torneo di doppio, superando in coppia con lo specialista azzurro Andrea Vavassori il duo formato dall'australiano Alex de Minaur e dal britannico Cameron Norrie. APPROFONDISCI

10:00

Berrettini-Bautista Agut: dove vederla in tv e in streaming

La sfida odierna tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut, valida per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Monte-Carlo (Principato di Monaco)