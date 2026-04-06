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Monte-Carlo, ottimo esordio per Berrettini e Vavassori nel doppio: De Minaur e Norrie ko in tre set

Nel tabellone principale del Masters 1000 monegasco grazie a una wild card, la coppia azzurra piega al debutto Alex e Cameron per 6-4, 4-6, 10-5 dopo un'ora e mezza di battaglia
2 min
TagsMasters 1000 Monte-CarloBerrettinivavassori

MONTE-CARLO - Esordio con vittoria per Matteo Berrettini e Andrea Vavassori nel torneo di doppio a Monte-Carlo. La coppia azzurra, in tabellone grazie a una Wild Card, centra la qualificazione al secondo turno al "Rolex Monte-Carlo Masters", il primo Masters 1000 stagionale su terra rossa - in programma al Country Club nel Principato con un montepremi da 6.309.095 euro - superando il duo formato dall'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie, battuti in tre set col punteggio di 6-4, 4-6, 10-5 dopo un'ora e mezza di partita.

Berrettini e Vavassori, gli avversari al secondo turno

Al secondo turno (ottavi di finale), i due italiani affronteranno le terze teste di serie del tabellone, ovvero la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Nel torneo di doppio sono iscritti anche Jannik Sinner - che ieri (domenica 5 aprile) ha vinto all'esordio in coppia col belga Zizou Bergs - Flavio Cobolli e Lorenzo Darderi, in campo domani (martedì 7 aprile) contro Goransson-King.

 

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