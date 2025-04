Berrettini-Musetti diretta Atp Montecarlo: segui il derby italiano

MONTECARLO - Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si affrontano nel match valevole per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo . Il tennista romano ha superato nel secondo turno il numero due Alexander Zverev , al termine di una rimonta al set decisivo. Rimonta da applausi anche per il connazionale, classe 2002, che al terzo parziale ha avuto la meglio su Jiri Lehecka . In palio c'è il pass per i quarti di finale . Segui la partita in diretta .

17:20

Musetti tiene il servizio e vola sul 4-2

Lorenzo incanta ancora il pubblico di Montecarlo con una splendida palla corta per il 15-0 poi sfrutta gli errori di Berrettini in risposta, al quale concede un solo 15. Il carrarino ristabilisce il doppio vantaggio.

17:16

Berrettini tiene il servizio e torna a un game di distanza da Musetti

Ottimo game di Matteo che tiene a zero il turno di battuta dominando con la prima di servizio.

17:14

Musetti allunga sul 3-1

Game spettacolare con Berrettini sulle ginocchia dopo l'incredibile scambio che porta Musetti sul 30-15. Lorenzo, poco dopo, incanta il pubblico del Court Ranieri III con un passante di rovescio da urlo, poi chiudere il gioco con un dritto potente sul quale Matteo non può nulla. Il carrarino conduce 3-1 nel secondo parziale.

17:09

Berrettini non molla: annullate quattro palle break a Musetti

Errori in serie per Matteo che va sotto 40-0, concedendo tre palle break a Musetti. Il tennista romano ha però uno scatto d'orgoglio: le annulla tutte portando il game ai vantaggi, dove cancella anche la quarta. Poi, alla prima occasione, trasforma la palla dell'1-2 che esalta il pubblico del Court Ranieri III.

17:05

Berrettini in tilt nel primo set contro Musetti, il commento di Bertolucci: "Ho perso il conto"

L'ex campione, ora commentatore, su Sky quasi non crede alle difficoltà di Matteo. LEGGI TUTTO

17:00

Musetti vola sul 2-0 con Berrettini

Lorenzo consolida il break, tiene a 15 il turno di battuta e vola sul doppio vantaggio nel secondo parziale del derby.

16:58

Break immediato di Musetti nel secondo set

Il secondo parziale del derby si apre con Lorenzo che strappa il servizio a Matteo. Il carrarino sale rapidamente sul 40-0 guadagnandosi tre palle break e andando a segno con la terza, complice un errore di rovescio di un Berrettini finora deludente.

16:53

Berrettini-Musetti, al via il secondo set

Inizia il secondo parziale del derby italiano, valido per il terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo: si riparte con Matteo al servizio.

16:50

+++ Musetti vince il primo set contro Berrettini +++

Lorenzo tiene il servizio a 15 e si aggiudica il primo parziale del derby tutto italiano contro Matteo: 6-3 il punteggio dopo 41' di partita.

16:47

Berrettini non si arrende: Musetti avanti 5-3

Matteo tiene a 30 il turno di battuta e prova a ricucire lo strappo: ora però Lorenzo serve per il set.

16:43

Musetti 'vede' il primo set: 5-2 con Berrettini

Lorenzo sfrutta al meglio i diversi errori di Matteo in risposta: Lorenzo vola sul 5-2, ora il tennista romano serve per allungare il primo parziale.

16:38

Berrettini dimezza lo svantaggio: Musetti conduce 4-2

Sul 30 pari, Matteo trova l'ace (il secondo della sua partita) e un errore in risposta di Lorenzo: svantaggio dimezzato per il tennista romano.

16:32

Musetti vola sul 4-1

Lorenzo commette due errori, andando sotto 0-30. Il carrarino vince tre punti consecutivi ma viene trascinato ai vantaggi da Berrettini. Matteo però sbaglia uno smash comodo, consentendo a Musetti di portarsi sul 4-1.

16:24

Berrettini accorcia le distanze: Musetti avanti 3-1

Matteo sale 40-0 ma sbaglia con il dritto due volte riportando Lorenzo a 30. Il tennista romano chiude poi il game con un ottimo contropiede. Il carrarino è avanti 3-1.

16:21

Musetti show: 3-0 con Berrettini

Lorenzo consolida il break tenendo a 15 il turno di battuta.

16:18

C'è il break di Musetti: 2-0 con Berrettini

Prima svolta della partita: Lorenzo strappa il servizio a Matteo nel secondo game del primo set. Il tennista romano vola sul 40-30 con uno smash vincente ma il carrarino è preciso e porta il game ai vantaggi. Un passante da urlo permette a Musetti di guadagnarsi una palla break, trasformata alla prima occasione. Lorenzo vola sul 2-0.

16:12

Musetti tiene il servizio: 1-0 con Berrettini

Il primo game del match se lo aggiudica Lorenzo in rimonta: sotto 0-30, il carrarino vince quattro punti consecutivi e muove per primo il punteggio nel derby con Matteo.

16:08

Inizia il derby tra Berrettini e Musetti

Si parte con Lorenzo al servizio. I numeri e le statistiche sul derby italiano all'Atp 1000 di Montecarlo le trovi qui.

16:02

Berrettini e Musetti in campo

Matteo e Lorenzo fanno il loro ingresso sulla terra rossa del Court Ranieri III, accolti dall'ovazione del pubblico.

16:00

Atp Montecarlo, il percorso di Musetti

Primo turno, Musetti-Bu (Cin) 4-6, 7-5, 6-3

Secondo turno, Musetti-Lehecka (Cze) 1-6, 7-5, 6-2

15:57

Atp Montecarlo, il percorso di Berrettini

Primo turno, Berrettini-Navone (Arg) 6-4, 6-4

Secondo turno, Berrettini-Zverev (Ger) 2-6, 6-3, 7-5

15:53

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALISTA – € 516.925

VINCITORE – € 946.610

15:47

Alcaraz batte Altmaier: è il turno di Berrettini e Musetti

Lo spagnolo, testa di serie numero due del tabellone, regola il tedesco in due set: ora, sul Court Ranieri III, si sfidano Matteo e Lorenzo.

15:45

Berrettini-Musetti, i precedenti

Matteo e Lorenzo si sono incontrati in due occasioni. Il tennista romano ha vinto l'ultimo incrocio andato in scena nella semifinale di Stoccarda, sull'erba, nel 2024. Nell'altra sfida, nella finale di Napoli del 2022, ad imporsi è invece stato il tennista di Carrara.

15:35

Atp Montecarlo, Berrettini-Musetti in tv e streaming

Il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, si gioca oggi (giovedì 10 aprile) come terzo match in programma sul Court Ranieri III. La partita sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport mentre la diretta streaming sarà disponibile sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Court Ranieri III, Montecarlo