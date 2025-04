Berrettini in tilt nel primo set contro Musetti, il commento di Bertolucci: "Ho perso il conto"

Primo set, perso 6-3, davvero brutto di Matteo Berrettini contro Lorenzo Musetti a Montecarlo. Sembrava quasi che Matteo avesse nella testa e nelle gambe ancora la battaglia contro Zverev tanto che Musetti ha avuto vita facilissima. Su Sky l'ex campione, ora commentatore, Paolo Bertolucci è rimasto incredulo più volte: "Non ci posso credere, ma quanti errori sta facendo? Ho perso il conto, siamo fuori da ogni logica". Bertolucci parlava con affetto, il suo non era un atto d'accusa ma si capiva chiaramente, durante la telecronaca, lo stupore per la partita piena di difficoltà di Berrettini.

Berrettini crollato nel primo set contro Musetti, gesti di stizza

Tra l'altro lo stesso Berrettini si è ampiamente reso conto di non riuscire ad entrare in partita: le telecamere lo hanno pizzicato spesso mentre sorrideva amaramente e aveva gesti di stizza, come se non riuscisse a trovare la luce. Nel primo game del secondo Matteo non ha trovato la luce e Bertolucci ha commentato ancora: "Bruttissimo segnale ma sembra esserci sono un giocatore in campo. Poi tutto può succedere".