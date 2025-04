È andato a Lorenzo Musetti il derby con Matteo Berrettini che metteva in palio un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista carrarino si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 riuscendo a vincere il secondo dei tre totali confronti diretti con il romano. Per Musetti, che per la seconda volta in carriera raggiunge i quarti di finale nel Principato, al prossimo turno ci sarà Stefanos Tsitsipas.