Delusione Darderi a Montecarlo: Hurkacz lo elimina al primo turno

MONTECARLO - Termina al primo turno l'avventura di Luciano Darderi al 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo '1000' stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del 'Country Club' di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Sul 'Court EA de Massy', l'italo-argentino, numero 21 del ranking e 15° giocatore del seeding, si arrende per 7-6 (4), 5-7, 6-1 contro il polacco Hubert Hurkacz, ex top ten e oggi numero 74 Atp, in gara con il ranking protetto.