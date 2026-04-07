Delusione Darderi a Montecarlo: Hurkacz lo elimina al primo turno
MONTECARLO - Termina al primo turno l'avventura di Luciano Darderi al 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo '1000' stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del 'Country Club' di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Sul 'Court EA de Massy', l'italo-argentino, numero 21 del ranking e 15° giocatore del seeding, si arrende per 7-6 (4), 5-7, 6-1 contro il polacco Hubert Hurkacz, ex top ten e oggi numero 74 Atp, in gara con il ranking protetto.
Hurkacz, una vittoria che sa di svolta
Per il 29enne di Wroclaw un successo che potrebbe rappresentare una svolta in una stagione fin qui da dimenticare: il polacco, rientrato a gennaio dopo lo stop per l'infortunio al ginocchio destro, ha vinto quattro dei cinque match vinti in stagione (sui 12 disputati fin qui) in United Cup e l'altro al primo turno dell'Australian Open.
Per il resto Hurkacz era sempre uscito sconfitto al primo turno negli ultimi sei tornei disputati, ovvero Montpellier, Rotterdam, Dubai, Indian Wells, Cap Cana (Challenger) e Miami.