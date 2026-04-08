Sinner e Alcaraz in campo, lo strano incrocio tra Laila, gli sponsor, Morata e Alice Campello: il gossip che impazza a Montecarlo

Gli ingredienti per far impazzare (o impazzire?) il gossip c'erano davvero tutti: Sinner e Alcaraz in camp o. E senza storia. Sugli spalti, di tutto. Laila Hasanovic , la fidanzata di Jannik, si rivede dopo un po' (era a Doha) ma non è nel box del campione, bensì da un'altra parte. Con lei, tra gli altri, gli attori Alessandro Borghi e Aron Piper, Alice Campello, Elena Santarelli. Nel frattempo, avvisato anche Alvaro Morata, ex di Alice Campello, con Alcaraz. Che succede, si chiedono sui social? Crisi da una parte e ritorno di fiamma dall'altra?

Gossip Montecarlo, tutta la verità

Niente di tutto questo, semplici ragioni commerciali. Laila Hasanovic, come Campello, Borghi, Santarelli e altri personaggi celebri, erano ospiti del brand Replay. C'erano anche Kelly Piquet, Elisabetta Gregoraci e la cantante Clara. Oltre, naturalmente, alla superstar Usain Bolt. Niente gossip su che coppie che scoppiano o si riappacificano. Semplici accordi commerciali e passione per il tennis. Il risultato, però è stato ottimo: le foto e i video di tante stelle insieme hanno fatto il giro del web.