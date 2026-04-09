Bertolucci si schiera: "Spero che questa frase di Sinner vi entri in testa"

Faticando decisamente più del previsto, Jannik Sinner ha conquistato un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo . Per il numero due del mondo è arrivato agli ottavi il successo su Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-7(3) 6-3 dopo due ore di gioco che ha interrotto a 37 il numero di set consecutivi vinti da Jannik nei Masters 1000. Al termine della sfida l'azzurro si è detto comunque soddisfatto della sua prestazione che lo avvicina ulteriormente a riprendersi la prima posizione della classifica mondiale (in caso di titolo nel Principato sarebbe certo di tornare numero uno) anche se non è questa la sua priorità.

Bertolucci commenta le parole di Sinner

Paolo Bertolucci al termine della partita ha ripreso le parole di Sinner che proprio dopo la vittoria agli ottavi ha dichiarato: "Io non rincorro il numero 1: altrimenti giocherei anche la prossima settimana e farei tutto e di più. Questo torneo lo gioco solo perché è casa. E perché l'allenamento migliore è la partita. È buono avere un feedback subito sulla terra. Dopo questo torneo potrò lavorare, ma sia io che Alcaraz giochiamo per titoli e la classifica in sé è secondaria in questo momento". Questo il commento di Bertolucci attraverso un post su X: "Spero che questa dichiarazione di Sinner entri nella testa di coloro che si ostinano a fare calcoli totalmente inutili".